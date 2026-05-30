我是廣告 請繼續往下閱讀

中華職棒中信兄弟上半季表現不理想，淘汰指數僅剩下3，逆襲奪冠機會微乎其微，且目前深陷8連敗泥沼中，昨（29）日賽前，中信慈善基金會董事長辜仲諒現身臺北大巨蛋，向全隊信心喊話。《兄弟官方Youtube》今（30）日公開辜仲諒談話影片，辜仲諒並未責備球員，「大家都知道我們表現不好，主要原因是不是你們的問題，是我的問題。」兄弟開季戰績不理想，大老闆辜仲諒昨日賽前現身大巨蛋，勉勵教練團、球員，開賽後並未留下觀看「金融大戰」。《兄弟官方Youtube》今日公開談話內容，辜仲諒發表約2分鐘信心喊話。辜仲諒開頭談到戰績，「我想最近的戰績，大家都知道我們表現不好。主要原因是不是你們的問題，是我的問題，我是講真的，是我的問題。」辜仲諒向全隊喊話，上半季還有幾場比賽，希望好好打給球迷看，「雖然我們現在成績不好，可是要士氣高昂，好不好？我們士氣高昂去外面開心打球。」辜仲諒進一步表示，「我希望你們能找回打球的樂趣，必須要有熱忱喜歡棒球，很高興你可以表現給喜歡你的球迷看。所以，我祝福大家不要受傷、平安。」辜仲諒請全隊記住他說的話，「我們要全力以赴，我們走出去要像個冠軍一樣，我們是勝利者。我們雖然成績不好，沒關係，我們不放棄，我們繼續努力，帶著笑容。」兄弟昨日在2局上靠著串連安打先馳得點，不過馬上在2局下被范國宸的陽春砲追平，7局上王威晨敲出超前安打，不過7局下被舊將林書逸清壘三壘安打一棒逆轉，最終以2：4不敵悍將，苦吞8連敗，追平球團最差紀錄，今日若再吞敗，將寫下中信集團2014年入主後，最長的連敗紀錄。