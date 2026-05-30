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新北市大巨蛋選址議題引發關注，市府鎖定淡海新市鎮二期」與「樹林機五南側」二選一，預計最快今年7月將公布選址結果。昨天有多名國民黨議員連署呼籲，將大巨蛋設址於樹林地區。國民黨新北市長參選人李四川今表示，若年底選上市長，一定會如期如質的完成新北大巨蛋。李四川今出席「大手牽小手尋寶一起走」親子活動，針對新北大巨蛋選址議題，他說尊重市府跟專家的決定和評估，但如果他年底選上市長，他做過小巨蛋，也完成台北市大巨蛋，一定會如期如質地完成新北的大巨蛋。新北市大巨蛋原本有六個選址，包括板樹體育館、土城看守所、樹林機五南側、樹林大柑園、三峽麥仔園、淡海新市鎮二期，經過評估後，如今縮小為「樹林機五」與「淡海二期」進入最後評估狀態，預計可容納5萬人，並將結合捷運、輕軌、台鐵等交通樞紐，預計在今年6月到7月中旬公布最終評估結果。國民黨新北市土樹三鶯議員洪佳君、呂家愷、黃永昌、林金結及江怡臻昨在市政總質詢時，帶著超過1.5萬份連署書喊話新北大巨蛋落腳樹林的地方期待，侯友宜則說，大巨蛋選址需要學者、專家共同評估，預計7月公布地點，2034年前可以完工。