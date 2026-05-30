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📍2026世界盃H組分組名單

📍西班牙、烏拉圭、沙烏地阿拉伯、維德角戰力分析

📍H組賽程與焦點對決

📍各隊關鍵球星介紹

📍世界盃歷史戰績比較

📍H組最終排名預測

球隊 所屬洲際 西班牙 歐洲（UEFA） 烏拉圭 南美洲（CONMEBOL） 沙烏地阿拉伯 亞洲（AFC） 維德角 非洲（CAF）

▲2026年世界盃足球賽小組名單。（圖／取自Football Rankings）

球隊 2022世界盃成績 西班牙 16強 烏拉圭 小組賽淘汰 沙烏地阿拉伯 小組賽淘汰 維德角 未參賽

日期 對戰 6月15日 沙烏地阿拉伯 VS 烏拉圭 6月15日 西班牙 VS 維德角

日期 對戰 6月21日 烏拉圭 VS 維德角 6月21日 西班牙 VS 沙烏地阿拉伯

日期 對戰 6月26日 維德角 VS 沙烏地阿拉伯 6月26日 烏拉圭 VS 西班牙

▲2026世界盃足球賽 （FIFA World Cup）H組賽程懶人包。（圖／Gemini AI／記者路皓惟監製）

4-3-3

4-2-3-1

世界級中場控制力

年輕天才持續湧現

攻守平衡完整

大賽經驗豐富

面對高壓逼搶偶爾失誤

鋒線終結能力不如巔峰時期

強悍逼搶能力

中前場運動能力出色

擅長強強對話

高壓打法體能消耗巨大

穩定性不足

▲在主帥馬塞洛．貝爾薩（Marcelo Bielsa）帶領下，烏拉圭踢出高強度壓迫足球。由巴爾韋德（Federico Valverde）領軍的黃金世代，被看好成為西班牙爭奪分組第一的最大對手。（圖／路透／達志影像）

高位壓迫

快速反擊

側翼推進能力強

▲西班牙天才小將亞馬爾（Lamine Yamal）如今雖然年僅18歲，卻已被世界足壇公認為是2026世界盃最恐怖的天才球員。（圖／美聯社／達志影像）

▲曾在2022年世界盃爆冷擊敗阿根廷的沙烏地阿拉伯，再度以「強隊殺手」姿態挑戰世界舞台。阿爾道薩里（Salem Al-Dawsari）將率領球隊力拚再創驚奇。（圖／路透／達志影像）

2026年世界盃H組被不少球迷視為本屆最有看頭的小組之一。從紙面戰力來看，西班牙與烏拉圭無疑是晉級熱門，但沙烏地阿拉伯與維德角同樣具備爆冷能力。四支球隊風格截然不同，西班牙擅長控球組織，烏拉圭主打高強度壓迫，沙烏地阿拉伯強調快速轉換，而首次站上世界盃舞台的維德角則以強悍身體對抗與防守紀律聞名。在實力接近的情況下，小組賽每一場都可能影響晉級形勢。除了西班牙被看好拿下小組第一外，第二張16強門票之爭勢必十分激烈。相較於其他三隊，西班牙與烏拉圭擁有豐富的大賽經驗，而維德角則將迎來隊史重要里程碑。最後一輪的西班牙對烏拉圭，被視為H組最可能決定小組龍頭歸屬的關鍵戰役。西班牙目前高居世界排名前列，被視為本屆世界盃主要奪冠熱門。總教練德拉富恩特（Luis de la Fuente）上任後，球隊逐漸擺脫過去過度傳控的保守風格，進攻更加直接且具侵略性。此外，羅德里（Rodri）從ACL重傷復出，更被認為是西班牙衝擊冠軍最重要的利多消息。烏拉圭近年在貝爾薩（Marcelo Bielsa）執教下，展現完全不同的足球風格。這支球隊不再只是防守反擊，而是積極採取高位逼搶與快速轉換。資格賽期間，烏拉圭曾擊敗巴西與阿根廷，展現出極高上限。若能維持體能與戰術執行力，烏拉圭絕對具備挑戰西班牙的實力。2022年世界盃爆冷擊敗阿根廷後，沙烏地阿拉伯早已證明自己並非魚腩球隊。法國名帥瑞納爾（Hervé Renard）回鍋執教後，球隊再度找回強悍紀律與侵略性。沙國並不喜歡退守等待機會，而是主動搶奪球權，試圖把比賽帶入快節奏。如果烏拉圭或西班牙出現鬆懈，他們完全有能力製造冷門。維德角是本組最容易被低估的球隊。近年非洲盃與國際賽表現持續進步，球隊防守紀律性佳，身體條件優異。雖然整體技術能力不如西班牙與烏拉圭，但他們擅長把比賽拖進肉搏戰。一旦比賽陷入僵局，定位球與反擊都可能成為爆冷武器。年僅18歲便已成為世界足壇最受矚目的超級新星之一。這位效力於FC Barcelona的邊鋒擁有驚人的盤帶技術、速度與創造力，經常能夠以一己之力撕裂對手防線。亞馬爾不僅是西班牙未來的門面，更可能成為本屆世界盃最具影響力的年輕球員。效力於西甲豪門皇家馬德里的全能中場，被認為是當今足壇最全面的球員之一。巴爾韋德擁有充沛體能、遠射能力與攻守兼備的特質，是烏拉圭中場運轉與攻防轉換的核心人物。沙烏地阿拉伯近年最具代表性的球星，也是2022世界盃爆冷擊敗阿根廷的重要功臣。阿爾道薩里擁有出色的盤帶與射門能力，經常在關鍵時刻挺身而出，是球隊最值得信賴的進攻核心。維德角國家隊隊長，也是隊史最具代表性的球員之一。儘管已進入職業生涯後期，但其豐富的大賽經驗、領導能力與進攻創造力，仍是球隊最大的依靠。3️⃣ 沙烏地阿拉伯4️⃣ 維德角