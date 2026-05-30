2026年世界盃H組被不少球迷視為本屆最有看頭的小組之一。從紙面戰力來看，西班牙與烏拉圭無疑是晉級熱門，但沙烏地阿拉伯與維德角同樣具備爆冷能力。四支球隊風格截然不同，西班牙擅長控球組織，烏拉圭主打高強度壓迫，沙烏地阿拉伯強調快速轉換，而首次站上世界盃舞台的維德角則以強悍身體對抗與防守紀律聞名。在實力接近的情況下，小組賽每一場都可能影響晉級形勢。除了西班牙被看好拿下小組第一外，第二張16強門票之爭勢必十分激烈。
🟡本文重點摘要
📍2026世界盃H組分組名單
📍西班牙、烏拉圭、沙烏地阿拉伯、維德角戰力分析
📍H組賽程與焦點對決
📍各隊關鍵球星介紹
📍世界盃歷史戰績比較
📍H組最終排名預測
2026世界盃H組分組名單
H組球隊世界盃歷史成績
相較於其他三隊，西班牙與烏拉圭擁有豐富的大賽經驗，而維德角則將迎來隊史重要里程碑。
世界盃H組賽程
Matchday 1
Matchday 2
Matchday 3
最後一輪的西班牙對烏拉圭，被視為H組最可能決定小組龍頭歸屬的關鍵戰役。
H組戰力分析
西班牙：奪冠熱門之一
西班牙目前高居世界排名前列，被視為本屆世界盃主要奪冠熱門。總教練德拉富恩特（Luis de la Fuente）上任後，球隊逐漸擺脫過去過度傳控的保守風格，進攻更加直接且具侵略性。此外，羅德里（Rodri）從ACL重傷復出，更被認為是西班牙衝擊冠軍最重要的利多消息。
主要陣型
烏拉圭近年在貝爾薩（Marcelo Bielsa）執教下，展現完全不同的足球風格。這支球隊不再只是防守反擊，而是積極採取高位逼搶與快速轉換。資格賽期間，烏拉圭曾擊敗巴西與阿根廷，展現出極高上限。若能維持體能與戰術執行力，烏拉圭絕對具備挑戰西班牙的實力。
球隊優勢
沙烏地阿拉伯：再度扮演強隊殺手？
2022年世界盃爆冷擊敗阿根廷後，沙烏地阿拉伯早已證明自己並非魚腩球隊。法國名帥瑞納爾（Hervé Renard）回鍋執教後，球隊再度找回強悍紀律與侵略性。沙國並不喜歡退守等待機會，而是主動搶奪球權，試圖把比賽帶入快節奏。如果烏拉圭或西班牙出現鬆懈，他們完全有能力製造冷門。
球隊特色
維德角是本組最容易被低估的球隊。近年非洲盃與國際賽表現持續進步，球隊防守紀律性佳，身體條件優異。雖然整體技術能力不如西班牙與烏拉圭，但他們擅長把比賽拖進肉搏戰。一旦比賽陷入僵局，定位球與反擊都可能成為爆冷武器。
H組焦點球星
西班牙：亞馬爾（Lamine Yamal）
年僅18歲便已成為世界足壇最受矚目的超級新星之一。這位效力於FC Barcelona的邊鋒擁有驚人的盤帶技術、速度與創造力，經常能夠以一己之力撕裂對手防線。亞馬爾不僅是西班牙未來的門面，更可能成為本屆世界盃最具影響力的年輕球員。
烏拉圭：巴爾韋德（Federico Valverde）
效力於西甲豪門皇家馬德里的全能中場，被認為是當今足壇最全面的球員之一。巴爾韋德擁有充沛體能、遠射能力與攻守兼備的特質，是烏拉圭中場運轉與攻防轉換的核心人物。
沙烏地阿拉伯：薩利姆・阿爾道薩里（Salem Al-Dawsari）
沙烏地阿拉伯近年最具代表性的球星，也是2022世界盃爆冷擊敗阿根廷的重要功臣。阿爾道薩里擁有出色的盤帶與射門能力，經常在關鍵時刻挺身而出，是球隊最值得信賴的進攻核心。
維德角：萊恩・門德斯（Ryan Mendes）
維德角國家隊隊長，也是隊史最具代表性的球員之一。儘管已進入職業生涯後期，但其豐富的大賽經驗、領導能力與進攻創造力，仍是球隊最大的依靠。
2026世界盃H組預測排名
1️⃣ 西班牙
2️⃣ 烏拉圭
3️⃣ 沙烏地阿拉伯
4️⃣ 維德角
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📍2026世界盃H組分組名單
📍西班牙、烏拉圭、沙烏地阿拉伯、維德角戰力分析
📍H組賽程與焦點對決
📍各隊關鍵球星介紹
📍世界盃歷史戰績比較
📍H組最終排名預測
2026世界盃H組分組名單
|球隊
|所屬洲際
|西班牙
|歐洲（UEFA）
|烏拉圭
|南美洲（CONMEBOL）
|沙烏地阿拉伯
|亞洲（AFC）
|維德角
|非洲（CAF）
|球隊
|2022世界盃成績
|西班牙
|16強
|烏拉圭
|小組賽淘汰
|沙烏地阿拉伯
|小組賽淘汰
|維德角
|未參賽
世界盃H組賽程
Matchday 1
|日期
|對戰
|6月15日
|沙烏地阿拉伯 VS 烏拉圭
|6月15日
|西班牙 VS 維德角
|日期
|對戰
|6月21日
|烏拉圭 VS 維德角
|6月21日
|西班牙 VS 沙烏地阿拉伯
|日期
|對戰
|6月26日
|維德角 VS 沙烏地阿拉伯
|6月26日
|烏拉圭 VS 西班牙
西班牙：奪冠熱門之一
西班牙目前高居世界排名前列，被視為本屆世界盃主要奪冠熱門。總教練德拉富恩特（Luis de la Fuente）上任後，球隊逐漸擺脫過去過度傳控的保守風格，進攻更加直接且具侵略性。此外，羅德里（Rodri）從ACL重傷復出，更被認為是西班牙衝擊冠軍最重要的利多消息。
主要陣型
- 4-3-3
- 4-2-3-1
- 世界級中場控制力
- 年輕天才持續湧現
- 攻守平衡完整
- 大賽經驗豐富
- 面對高壓逼搶偶爾失誤
- 鋒線終結能力不如巔峰時期
烏拉圭近年在貝爾薩（Marcelo Bielsa）執教下，展現完全不同的足球風格。這支球隊不再只是防守反擊，而是積極採取高位逼搶與快速轉換。資格賽期間，烏拉圭曾擊敗巴西與阿根廷，展現出極高上限。若能維持體能與戰術執行力，烏拉圭絕對具備挑戰西班牙的實力。
球隊優勢
- 強悍逼搶能力
- 中前場運動能力出色
- 擅長強強對話
- 高壓打法體能消耗巨大
- 穩定性不足
2022年世界盃爆冷擊敗阿根廷後，沙烏地阿拉伯早已證明自己並非魚腩球隊。法國名帥瑞納爾（Hervé Renard）回鍋執教後，球隊再度找回強悍紀律與侵略性。沙國並不喜歡退守等待機會，而是主動搶奪球權，試圖把比賽帶入快節奏。如果烏拉圭或西班牙出現鬆懈，他們完全有能力製造冷門。
球隊特色
- 高位壓迫
- 快速反擊
- 側翼推進能力強
維德角是本組最容易被低估的球隊。近年非洲盃與國際賽表現持續進步，球隊防守紀律性佳，身體條件優異。雖然整體技術能力不如西班牙與烏拉圭，但他們擅長把比賽拖進肉搏戰。一旦比賽陷入僵局，定位球與反擊都可能成為爆冷武器。
H組焦點球星
西班牙：亞馬爾（Lamine Yamal）
年僅18歲便已成為世界足壇最受矚目的超級新星之一。這位效力於FC Barcelona的邊鋒擁有驚人的盤帶技術、速度與創造力，經常能夠以一己之力撕裂對手防線。亞馬爾不僅是西班牙未來的門面，更可能成為本屆世界盃最具影響力的年輕球員。
烏拉圭：巴爾韋德（Federico Valverde）
效力於西甲豪門皇家馬德里的全能中場，被認為是當今足壇最全面的球員之一。巴爾韋德擁有充沛體能、遠射能力與攻守兼備的特質，是烏拉圭中場運轉與攻防轉換的核心人物。
沙烏地阿拉伯近年最具代表性的球星，也是2022世界盃爆冷擊敗阿根廷的重要功臣。阿爾道薩里擁有出色的盤帶與射門能力，經常在關鍵時刻挺身而出，是球隊最值得信賴的進攻核心。
維德角：萊恩・門德斯（Ryan Mendes）
維德角國家隊隊長，也是隊史最具代表性的球員之一。儘管已進入職業生涯後期，但其豐富的大賽經驗、領導能力與進攻創造力，仍是球隊最大的依靠。
2026世界盃H組預測排名
1️⃣ 西班牙
2️⃣ 烏拉圭
3️⃣ 沙烏地阿拉伯
4️⃣ 維德角
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