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▲塞維里諾（Luis Severino）自2015年就是洋基球員，一直到2024年轉戰紐約大都會，去年加入運動家。（圖／美聯／達志影像）

美國職棒大聯盟（MLB）台灣時間今（30）日上演一場「痛擊前隊友」的戰役，紐約洋基客場挑戰奧克蘭運動家。洋基打線開局火燙，1局上趁著運動家防線失誤，靠著「法官」賈吉敲安與高施密特（Paul Goldschmidt）的三分砲狂炸4分，徹底打爆運動家先發、前洋基強投塞維里諾（Luis Severino）。最終洋基在團隊單場3轟的猛烈砲火下，以8：2輕鬆擊退運動家，豪氣收下近期的五連勝。洋基隊近期的進攻火力強大，在1局上半，洋基新星班·萊斯（Ben Rice）靠著運動家一壘手庫茲（Nick Kurtz）的接球失誤帶起攻勢，隨後當家強打「法官」亞倫·賈吉（Aaron Judge）立刻補上適時安打護送隊友破蛋。這波攻勢一直延續，面對前洋基投手、現效力於運動家的塞維里諾（Luis Severino），條紋軍資深強棒高施密特（Paul Goldschmidt）在球數落後時果斷出棒，轟出三分全壘打，一舉幫洋基奠定4：0的巨大領先。比賽從此進入洋基節奏，重砲萊斯也在後面局數開轟，這發本季第17轟也讓他成功追平賈吉，並列洋基隊內的全壘打王；內野好手麥克馬洪（Ryan McMahon）同樣貢獻一發陽春砲，單場洋基灌進三轟，徹底擊潰運動家。相較於洋基開心的連勝氛圍，運動家先發投手塞維里諾生涯面對前東家洋基一向打得格外掙扎，此役不僅在第一局就慘掉4分非自責分，2局上場熱身投球時更被捕捉到面露痛苦神情。塞維里諾隨即向休息區招手，總教練柯崔（Mark Kotsay）與防護員迅速上投手丘關切，隨後球團證實塞維里諾因「右手臂酸痛」不得不提前退場接受檢查。塞維里諾生涯面對洋基4場先發僅投13.2局就狂失19分，包含15分自責分，吞下0勝3敗的戰績。除了打線優異，洋基先發左投卡洛斯·羅登（Carlos Rodón）此役展現極佳的壓制力，主投6局僅被敲出4支安打失1分，送出優質先發內容，順利拿下本季首勝。雖運動家一壘手庫茲隨後敲出陽春全壘打救贖先前的失誤，但也無力回天，最終讓洋基以8：2帶走勝利。洋基在這波五連勝期間，團隊總共瘋狂灌進36分、防線卻僅丟掉6分，極具宰制力；而運動家在吞下4連敗期間，得失分差正好相反是慘烈的6比30，且運動家先發投手群已連續13場比賽未能拿到勝投。雙方系列賽第二戰，洋基將推出2勝2敗、防禦率 3.14的「天氣哥」韋瑟斯（Ryan Weathers）捍衛連勝，運動家則由2勝3敗、防禦率 3.19的右投簡恩（J.T. Ginn）掛帥迎戰，將在明天上午10點5分開打。