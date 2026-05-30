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韓流拼盤演唱會《K-SPARK IN KAOHSIUNG》今（30）日晚上7點在高雄世運舉行，壓軸嘉賓之一的少女時代泰妍（太妍）今（30）日一早搭乘華航飛抵高雄，稍早2點5分現身接機大廳，女神跟在韓國一樣，全程低頭不發一語離開。泰妍今早完妝現身仁川機場，準備搭乘華航航班飛抵高雄小港機場，她步入出境大廳就被不少媒體、粉絲包圍，全程3分多鐘低頭不語，前往海關排隊時，僅簡單的跟記者打聲招呼便離去。泰妍的班機下午1點51分降落高雄機場，她2點5分現身接機大廳，不同於早上秀髮披肩，則是綁起低馬尾、戴口罩亮相，唯一沒變的是，女神依舊默默低頭走去保母車上，現場的粉絲也很配合偶像的低調個性，除了「歐逆（姐姐）」的打招呼，幾乎沒有尖叫吶喊聲，與過去其他韓星來台的暴動相比，形成強烈對比。《K-SPARK IN KAOHSIUNG》這次卡司包含G-Dragon（GD）、少女時代泰妍（太妍）、FTISLAND、DPR IAN、KiiiKiii等韓星，全部都是首度登上5萬人場地的高雄世運，目前門票仍有販售，可至KKTIX查詢。