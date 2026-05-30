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台灣民眾黨日前徵召新竹市前副市長邱臣遠參選竹北市長，藍營則有4人角逐黨內提名，至今仍未敲定人選。民眾黨創黨主席柯文哲今指出，白營在竹北支持度高，當然要派出最強棒；國民黨很多區域初選後還有裂痕，民眾黨不可能一直等下去「不管了，就往前衝了！」柯文哲今（30）日到台中，陪民眾黨西屯區議員參選人劉芩妤掃街，結束後受訪時，記者問民眾黨已徵召邱臣遠選竹北，但藍營也有很多人表態，有沒可能共推人選？柯文哲指出，竹北市、新竹市東區等區域，是民眾黨全台支持度最高的地方，當然要派最強的候選人爭取當選機會，這是政黨的原則，過程中會盡量和國民黨協調。接著他話鋒一轉，開始對藍營喊話「年底選舉國民黨還是要加油」、「該整合還是要趕快去整合」！柯文哲表示，每個政黨初選後都會有些裂痕，不管在宜蘭還是新竹，國民黨的選後裂痕還沒完全彌補，像新竹縣議員提名就沒搞定，民眾黨不可能一直等，必須先推出候選人，「不管了！沒辦法等國民黨，就往前衝了！」