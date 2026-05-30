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台北國際電腦展Computex將登場，尤其輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳提前抵台，再掀AI話題熱；在零組件漲價預期下，消費市場出現一次升級到位的逆向消費趨勢。電商業者也觀察到，近期AI筆電客單價增，高階電競筆電客單價增幅近3成，消費者選購從過去的「CP值」轉向更重視AI運算力與未來擴充性。隨著AI應用快速普及，消費者挑選筆電的思維從過去的「性價比」轉向更重視AI運算力、NPU配置、續航、散熱與未來擴充性等的「規格戰力」。Yahoo購物觀察，近期AI筆電客單價增、高階電競筆電客單價增幅逼近3成，消費者選購從過去的「CP值」轉向更重視AI運算力與未來擴充性。Yahoo購物指出，今年AI筆電客單價年增15%、高階電競筆電客單價更增加近萬元，增幅逼近3成。同時，搭載微軟Copilot+的ASUS機種業績年增1.3倍，而Intel Core Ultra 7處理器機種也穩居熱銷榜。高階水冷散熱器、NAS硬碟等周邊買氣同步成長，反映AI高效能運算正帶動整套設備升級需求。同時，Yahoo購物「618 年中相挺」6月1日也開跑，這次也祭出狂灑破億購物金等4大優惠，包括天天品類日輪番下殺1折起、玩遊戲天天抽999 OPENPOINT，加碼抽iPhone 17等多重好康；6/30前於平台申辦中國信託uniopen聯名卡再抽三星Galaxy S26 Ultra旗艦機；並聯手超過20大銀行，刷卡消費最高享16%回饋。此外，Yahoo拍賣6月狂歡，站上7-ELEVEN超取天天199元即享免運，更攜手統一7-ELEVEN獅，推出陳傑憲等球星WBC實戰球衣1元起標活動。