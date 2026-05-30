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▲康康（右）高工畢業那年為了參加歌唱比賽，竟找來學長代考，被發現後慘被留級。（圖／三立提供）

藝人康康近日登上節目《話時代人物》，曾在民歌餐廳駐唱，練就信手拈來的模仿功力，不過他也自爆差點在深夜舞台喪命。回憶31年前，康康經商失敗欠債，加上阿嬤重病住院，為了一天3萬的高額醫藥費，他深夜到Pub演出，沒想到遇到喝醉的大哥，突然對他掏出真槍，嚇得他雙腿發抖在台上清唱，更一度想說「不然就這樣算了。」康康坦言在舞台上雖然風光，卻也差點沒命，回憶起31年前，自己因經商失敗欠債，加上阿嬤重病，為了籌措一天3萬的高額醫藥費，深夜到Pub表演。某天康康正唱著〈浪人情歌〉，台下一位喝醉的大哥，竟突然對著他掏出真槍，「（他）對著我問說會不會怕，我快要嚇死，槍真的拿出來，那時候我不知道該怎麼辦，心裡想不然就這樣算了。」康康透露當時樂隊全都嚇跑了，剩他雙腿發抖在台上清唱，還好最後沒事。回憶這段驚魂，康康不忘搞笑：「現在唱歌會抖音，可能是當時嚇出來的。」另外，康康在節目中也自爆年少時不愛讀書，高工畢業那年為了參加「楊烈盃歌唱比賽」，大膽瞞著父親找學長代考期末考，「初賽跟複賽都過了，決賽就和期末考撞期，我就請學長幫我代考，跑去參加歌唱比賽。」沒想到監考的是康康的導師，找人代考當場抓包，於是就被留級了。康康現身節目《話時代人物》，明（31)日晚上八點將在三立新聞台播出，更多精彩的訪問內容，敬請準時鎖定。