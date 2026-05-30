我是廣告 請繼續往下閱讀

紐約尼克隊今年成功挺進NBA總冠軍賽，準備全力爭奪自1973年以來的首座冠軍獎盃，陣中明星中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）在最新召開的賽前記者會上，突然提起了14年前震撼全球的「林來瘋」。唐斯不僅公開向林書豪致敬，更坦言自己當年也是那股瘋狂浪潮下的忠實粉絲，對他的籃球生涯產生了巨大的影響。身為土生土長的紐澤西人，唐斯從小就是紐約尼克隊的死忠球迷。在今日的總決賽媒體日上，唐斯談到即將代表兒時最愛的球隊踏上總冠軍賽地板時，思緒忍不住飄回了2012年那段令人興奮的歲月。唐斯在記者會上大力讚揚林書豪，並透露這位劃時代的亞裔後衛對他的籃球童年影響深遠：「當我還是個孩子、看著這支球隊長大時，林書豪在紐約掀起的『林來瘋』簡直讓我如痴如醉。他在那個時期展現的影響力，對當時正在成長、追尋籃球夢的我來說，真的非常、非常巨大。」唐斯說：「當時我在體育用品店瘋狂找他的球衣。我真的太愛林書豪了，他是我最愛的尼克球員之一，也是我最愛的球員之一。是他讓我對尼克充滿熱情，現在我能站在這裡，讓我能作為尼克球員坐在這裡接受採訪。」唐斯進一步提到自己看見林書豪在影片中提到要買自己的球衣，還說唐斯是他最愛的球員時表示，「簡直太不可思議了。因為我對他的愛，以及他對我成為尼克球迷的影響簡直無人能及。」看見唐斯至今仍記得那段「林來瘋」傳奇時，許多台灣球迷紛紛感動說道：「好有感觸，眼眶都含淚了」、「好溫馨」、「如果當時的林書豪配現在唐斯畫面應該滿美的」、「兩個人的互動好暖心」、「唐斯這傢伙真的越看越愛」。回顧2012年那段傳奇故事，林書豪在哈佛大學畢業後於2010年選秀會上落選，隨後雖然短暫效力過金州勇士隊，但職業生涯初期四處流浪。直到2012年冬天披上尼克隊戰袍，因陣中頭牌球星安東尼（Carmelo Anthony）遭遇右腹股溝拉傷缺陣，林書豪臨危受命被推上火線，就此締造了NBA歷史上最瘋狂的「灰姑娘」傳奇。在接下來的連續9場比賽中，林書豪以初生之犢不畏虎的姿態，場均繳出25.0分、9.2助攻和2.2抄截的巨星級數據，率領當時殘破不堪的尼克隊豪取一波7連勝、打出8勝1敗的瘋狂戰績。當時他不僅一夕之間成為全球家喻戶曉的超級巨星，更破紀錄連續兩週登上《Sports Illustrated》封面，並榮登《時代雜誌》全球封面人物。林書豪後來在NBA總共征戰了9個賽季、輾轉效力過8支球隊，生涯留下了場均11.6分、4.3助攻、1.1抄截的數據。即便時光流逝，那段在麥迪遜廣場花園專屬於「林來瘋」的熱血記憶，早已深深烙印在每一位尼克球迷的心中，當然包括如今已經成長為聯盟頂級巨星的唐斯。14年過去了，當年在電視機前為林書豪瘋狂吶喊的少年唐斯，如今正以當家主力中鋒的身份，率領紐約尼克隊書寫隊史全新的一頁。尼克隊接下來將在總冠軍賽中，全力衝擊自1973年後、睽違半個世紀的第一座NBA總冠軍。