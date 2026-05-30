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新加坡近期新冠疫情再度升溫，過去一週新增約1萬5100起病例，較前一週增加18.9%，每日平均住院人數接近百人，重症個案亦同步上升。不過當局強調，目前醫療體系仍可承受相關壓力，並未出現病毒變異導致重症率上升的跡象。根據新加坡傳染病管理局公布的最新數據，統計區間為5月17日至23日，這一週的新增感染數已接近去年疫情高峰期單週病例規模的六成。官方指出，雖然病例數持續攀升，但整體趨勢仍屬於可預期的地方性呼吸道疾病波動，與季節性流感類似，並非出現異常爆發。在醫療負荷方面，當局表示，目前平均每日約有98名患者因COVID-19相關症狀住院，其中約每日2人需要進入加護病房治療。儘管重症比例略有上升，但整體仍維持在可控範圍，公共醫院系統並未出現擠兌或超載情況。傳染病管理局也補充說，目前流行的病毒株並未顯示出更強的傳染性或致病性，與先前流行的變異株相比並無明顯差異。當局研判，此波病例增加可能與社區活動增加、免疫保護力隨時間下降，以及一般呼吸道疾病季節性循環有關。新加坡官方同時指出，COVID-19未來將逐步被視為地方性流行病管理，預計全年仍會出現周期性小高峰。衛生部門也呼籲高風險族群按時接種疫苗加強劑，並在出現症狀時及早就醫與自我隔離，以降低傳播風險。根據新加坡傳染病管理局說法指出，政府將持續監測疫情發展並適時更新防疫建議，同時確保醫療資源能因應未來可能出現的波動。