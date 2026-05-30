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馬來西亞聽障登山家Muhammad Hawari Hashim在珠穆朗瑪峰（又稱為聖母峰，Mount Everest）失蹤已超過三年。為了協助其家屬處理後續的法律與行政事務，「2023年馬來西亞珠穆朗瑪峰遠征隊（ME 2023）」主辦單位近日正式向尼泊爾政府提出請求，希望官方能正式宣告Hawari死亡。根據馬來西亞媒體《新海峽時報》（New Straits Times）報導，遠征隊已向尼泊爾駐馬來西亞臨時代辦Mudita Bajracharya提出此項請求，盼能藉此協助Hawari的直系親屬辦理保險理賠、工作相關事宜以及官方文件的註銷與變更。來自檳城的Hawari是一名聽障登山家，2023年5月19日，當時年僅33歲的他成功登頂世界最高峰珠穆朗瑪峰。然而，就在登頂隔天、從峰頂區域下撤的途中，他被通報失蹤。儘管當時出動了雪巴人、登山隊及尼泊爾當局進行大規模搜救，卻始終沒有發現他的蹤跡。「2023年馬來西亞珠穆朗瑪峰遠征隊」團長Tan Sri Salleh Mohd Nor在吉隆坡舉行的「2026年世界聖母峰日」慶祝活動中透露，尼泊爾方面對此請求給予了積極回應。「在會面期間，尼泊爾政府代表已同意提供協助。接下來的步驟是向當局提交正式公文，供其審議並採取進一步行動。」 Salleh表示。在此之前，遠征隊也已向馬來西亞駐尼泊爾大使館提交了一份醫療報告，以支持宣告Hawari死亡的申請。該份由高山醫療研究所（Mountain Medical Institute）首席醫療官Dr Abhyu G撰寫的報告指出，要在珠峰峰頂區域長期生存的機率「極其渺茫」。報告中強調，該區域屬於海拔8,000公尺以上的「死亡地帶」，此處的氧氣濃度根本不足以維持人類生命。即使攜帶輔助氧氣，登山者仍面臨著缺氧、極度疲勞、極寒低溫以及可能致命的高山症等嚴重風險。對此，尼泊爾代表表示，尼泊爾政府已準備好為Hawari的家人提供協助。這起失蹤事件為當年的遠征隊蒙上了陰影。事實上，「2023年馬來西亞珠穆朗瑪峰遠征隊」當年不僅遭逢Hawari失蹤，另一名馬來西亞吉打州（Kedah）民防部隊總監Awang Askandar Ampuan Yaacub，也在成功登頂後不幸罹難。