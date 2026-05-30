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大谷翔平近日攻擊手感逐漸回溫，不僅連兩戰開轟，今日更是繳出四打數三安的猛打賞，成功幫助球隊奪下本季首次六連勝，大谷賽後受訪表示：能在對戰費城人的比賽中拿下第一勝意義非凡。大谷翔平賽後談到全壘打說道：「那時候是從弗里曼（Freddie Freeman）開始敲出長打，我覺得對方先發投手是一位很難被連續擊出安打的投手，那一球感覺是有點運氣好才飛出去的。雖然擊球點有點偏向球棒前端，我當時是一邊看著一邊想說不知道會不會過牆，幸好飛行的路線與方向很不錯。」對於自己連續2場比賽開轟、甚至單場狂掃3支安打的火燙打擊狀態，他也透露了不錯的手感：「包含一壘安打在內，我覺得自己有很好地以中外野方向為中心去擊球。接下來只要擊球感覺能確實維持住，相信長打就會自然而然地出現。」球隊拿下本季首次六連勝，大谷也讚賞了投手群的優異表現，直言他們才是最大功臣：「不僅是打線的發揮，最重要的是牛棚表現非常穩定，這成為了球隊巨大的力量。包含先發投手在內，後援投手陣容如此沉穩，在一旁看著真的讓人感到非常安心。」