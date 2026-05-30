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▲ME:I登音樂節目《STAR》，全開麥獻唱《Kpop獵魔女團》的主題曲〈Golden〉日文版。（圖／翻攝自Threads）

日本女團ME:I的3位成員MIU、AYANE、TSUZUMI，在28日登富士電視台的音樂節目《STAR》，全開麥翻唱人氣動畫電影《Kpop獵魔女團》的主題曲〈Golden〉日文版，但不料卻在副歌的高音部分破音，整個表演大翻車，直接在網路瘋傳，還被韓網友嘲諷：「放送事故等級的災難。」ME:I在28日登上音樂節目《STAR》，帶來日文版〈Golden〉的表演，MIU、AYANE、TSUZUMI穿著白色系服裝現身，一開始都唱得挺穩定，不料副歌開始後，漸漸在高音部分出現音準飄忽不定、高音艱難的問題，最後一段AYANE更是直接大破音，另一位成員MIU的高音也明顯不穩，只有TSUZUMI較為穩定，高音也都有唱上去。這段演出也火速在網路瘋傳，不只韓國網友嘲諷是放送事故，傳到Threads後，也引發大量討論，「其實聽起來蠻痛苦的」、「我是覺得狀態不好，感覺沒開嗓」、「太緊張上高音夾太緊反而會有反效果。」但部分網友則認為，〈Golden〉本身歌曲難度就非常高，就連原唱都會降Key演唱，3人敢全開麥真唱已經很值得鼓勵，並建議她們可以試著降Key再挑戰。事實上，ME:I早在12日就搶先推出錄音室版本的〈Golden〉，當時因美聲與穩定高音大受好評，因此這次現場演唱翻車，也讓大家覺得非常可惜，認為她們可能是太過緊張，紛紛給予鼓勵。