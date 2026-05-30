中華職棒（CPBL）37年例行賽持續進行，今（30）共有3場比賽，近期吞下8連敗的中信兄弟，今日「本土王牌」鄭浩均掛帥力拚止敗，交手富邦悍將鈴木駿輔；味全龍持續迎戰統一7-ELEVEn獅，由梅賽鍶（C.C. Mercedes）對決布雷克（Brock Dykxhoorn）；台鋼雄鷹目標4連勝，今日由後勁（Bradin Hagens）先發交手樂天桃猿曾家輝。《NOWnews》整理出5月30日中職的「轉播、戰績、賽程與先發投手」數據，讓讀者一手掌握最新戰況。
🟡本文重點摘要
📍中職戰績表
📍戰績小提示
📍天母球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍臺北大巨蛋先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍桃園球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍賽事天氣資訊
⚾2026年中職戰績表（截至5月30日賽前）：
🟡戰績小提示：龍隊目前已點亮上半季封王魔術數字M16，今日若能戰勝獅隊，將減至M15，若另一地兄弟能擊退悍將，龍隊會直接減至M14。
梅賽鍶二度戰老東家 交手獅隊布雷克
🟡天母賽事、開賽時間17：05
龍隊目前排名第1，今日推出洋投梅賽鍶先發，本季出賽8場，拿下5勝1敗，防禦率2.08。本季梅賽鍶與獅隊有過1次交手，主投5局無失分，奪下1勝，對戰防禦率0。
獅隊目前排名第4，今日由洋投布雷克掛帥，本季出賽7場，拿下2勝3敗，防禦率僅1.78。布雷克去年曾與龍隊交手3場，拿下1勝2敗，對戰防禦率5.51。
📍味全龍主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Hami Video、ELTA TV、Youtube官方頻道
有線電視：緯來電視網
MOD：愛爾達電視
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
鄭浩均扛兄弟止敗重任 對決悍將鈴木駿輔
🟡大巨蛋賽事、開賽時間17：05
悍將目前排名第2，今日推出洋投鈴木駿輔先發，本季出賽6場，拿下4勝0敗，防禦率2.92。鈴木駿輔本季與兄弟交手1次，投6局失3分，最終奪下勝投，對戰防禦率4.50。
兄弟目前排名墊底，今日由土投鄭浩均掛帥，本季出賽8場，拿下2勝3敗，防禦率5.95。鄭浩均本季與悍將交手2場，吞下1敗，對戰防禦率17.05。
📍富邦悍將主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Twitch、Hami Video、ELTA TV
有線電視：緯來電視網
MOD：愛爾達電視
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
雄鷹拚4連勝推後勁先發 交手桃猿曾家輝
🟡桃園賽事、開賽時間17：05
桃猿目前排名第5，今日推出土投曾家輝先發，本季出賽7場，拿下2勝，防禦率2.80。曾家輝本季與雄鷹有過2次交手，無勝敗紀錄，對戰防禦率5.79。
雄鷹目前排名第3，今日由洋投後勁掛帥，本季出賽7場，拿下3勝3敗，防禦率4.15。後勁本季與桃猿有過1次交手，拿下1敗，對戰防禦率1.69。
📍台鋼雄鷹主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、Hami Video、ELTA、官方YouTube頻道
有線電視：緯來電視網
MOD：ELTA
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
❗️5/30中職賽事氣溫、降雨機率一次看：
📍天母球場（室外球場）
氣溫：29至30度
降雨機率：0%
📍臺北大巨蛋（室內球場）
氣溫：29至31度
降雨機率：0%
📍桃園球場（室外球場）
氣溫：30至31度
降雨機率：0%
🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。
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📍中職戰績表
📍戰績小提示
📍天母球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍臺北大巨蛋先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍桃園球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍賽事天氣資訊
⚾2026年中職戰績表（截至5月30日賽前）：
|排名
|球隊
|出賽數
|勝-敗-和
|勝率
|勝差
|1
|味全龍
|42
|28-14-0
|0.667
|M16
|2
|富邦悍將
|40
|23-17-0
|0.575
|4
|3
|台鋼雄鷹
|43
|23-19-1
|0.548
|5
|4
|統一獅
|42
|20-21-1
|0.488
|7.5
|5
|樂天桃猿
|40
|17-22-1
|0.436
|9.5
|6
|中信兄弟
|41
|11-29-1
|0.275
|16
梅賽鍶二度戰老東家 交手獅隊布雷克
🟡天母賽事、開賽時間17：05
龍隊目前排名第1，今日推出洋投梅賽鍶先發，本季出賽8場，拿下5勝1敗，防禦率2.08。本季梅賽鍶與獅隊有過1次交手，主投5局無失分，奪下1勝，對戰防禦率0。
獅隊目前排名第4，今日由洋投布雷克掛帥，本季出賽7場，拿下2勝3敗，防禦率僅1.78。布雷克去年曾與龍隊交手3場，拿下1勝2敗，對戰防禦率5.51。
📍味全龍主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Hami Video、ELTA TV、Youtube官方頻道
有線電視：緯來電視網
MOD：愛爾達電視
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
🟡大巨蛋賽事、開賽時間17：05
悍將目前排名第2，今日推出洋投鈴木駿輔先發，本季出賽6場，拿下4勝0敗，防禦率2.92。鈴木駿輔本季與兄弟交手1次，投6局失3分，最終奪下勝投，對戰防禦率4.50。
兄弟目前排名墊底，今日由土投鄭浩均掛帥，本季出賽8場，拿下2勝3敗，防禦率5.95。鄭浩均本季與悍將交手2場，吞下1敗，對戰防禦率17.05。
📍富邦悍將主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Twitch、Hami Video、ELTA TV
有線電視：緯來電視網
MOD：愛爾達電視
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
🟡桃園賽事、開賽時間17：05
桃猿目前排名第5，今日推出土投曾家輝先發，本季出賽7場，拿下2勝，防禦率2.80。曾家輝本季與雄鷹有過2次交手，無勝敗紀錄，對戰防禦率5.79。
雄鷹目前排名第3，今日由洋投後勁掛帥，本季出賽7場，拿下3勝3敗，防禦率4.15。後勁本季與桃猿有過1次交手，拿下1敗，對戰防禦率1.69。
📍台鋼雄鷹主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、Hami Video、ELTA、官方YouTube頻道
有線電視：緯來電視網
MOD：ELTA
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
📍天母球場（室外球場）
氣溫：29至30度
降雨機率：0%
📍臺北大巨蛋（室內球場）
氣溫：29至31度
降雨機率：0%
📍桃園球場（室外球場）
氣溫：30至31度
降雨機率：0%
🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。