中華職棒（CPBL）37年例行賽持續進行，今（30）共有3場比賽，近期吞下8連敗的中信兄弟，今日「本土王牌」鄭浩均掛帥力拚止敗，交手富邦悍將鈴木駿輔；味全龍持續迎戰統一7-ELEVEn獅，由梅賽鍶（C.C. Mercedes）對決布雷克（Brock Dykxhoorn）；台鋼雄鷹目標4連勝，今日由後勁（Bradin Hagens）先發交手樂天桃猿曾家輝。《NOWnews》整理出5月30日中職的「轉播、戰績、賽程與先發投手」數據，讓讀者一手掌握最新戰況。

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🟡本文重點摘要

📍中職戰績表

📍戰績小提示

📍天母球場先發投手對戰資訊、轉播資訊

📍臺北大巨蛋先發投手對戰資訊、轉播資訊

📍桃園球場先發投手對戰資訊、轉播資訊

📍賽事天氣資訊

⚾2026年中職戰績表（截至5月30日賽前）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差
1 味全龍 42 28-14-0 0.667 M16
2 富邦悍將 40 23-17-0 0.575 4
3 台鋼雄鷹 43 23-19-1 0.548 5
4 統一獅 42 20-21-1 0.488 7.5
5 樂天桃猿 40 17-22-1 0.436 9.5
6 中信兄弟 41 11-29-1 0.275 16
🟡戰績小提示：龍隊目前已點亮上半季封王魔術數字M16，今日若能戰勝獅隊，將減至M15，若另一地兄弟能擊退悍將，龍隊會直接減至M14。

梅賽鍶二度戰老東家　交手獅隊布雷克

🟡天母賽事、開賽時間17：05

龍隊目前排名第1，今日推出洋投梅賽鍶先發，本季出賽8場，拿下5勝1敗，防禦率2.08。本季梅賽鍶與獅隊有過1次交手，主投5局無失分，奪下1勝，對戰防禦率0。

獅隊目前排名第4，今日由洋投布雷克掛帥，本季出賽7場，拿下2勝3敗，防禦率僅1.78。布雷克去年曾與龍隊交手3場，拿下1勝2敗，對戰防禦率5.51。

📍味全龍主場轉播資訊

網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Hami Video、ELTA TV、Youtube官方頻道

有線電視：緯來電視網

MOD：愛爾達電視

廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網

▲味全龍洋投梅賽鍶今日先發交手老東家統一獅，目標替龍隊減少封王魔術數字。（圖／味全龍提供,2026.4.28）
▲味全龍洋投梅賽鍶今日先發交手老東家統一獅，目標替龍隊減少封王魔術數字。（圖／味全龍提供,2026.4.28）
鄭浩均扛兄弟止敗重任　對決悍將鈴木駿輔

🟡大巨蛋賽事、開賽時間17：05

悍將目前排名第2，今日推出洋投鈴木駿輔先發，本季出賽6場，拿下4勝0敗，防禦率2.92。鈴木駿輔本季與兄弟交手1次，投6局失3分，最終奪下勝投，對戰防禦率4.50。

兄弟目前排名墊底，今日由土投鄭浩均掛帥，本季出賽8場，拿下2勝3敗，防禦率5.95。鄭浩均本季與悍將交手2場，吞下1敗，對戰防禦率17.05。

📍富邦悍將主場轉播資訊

網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Twitch、Hami Video、ELTA TV

有線電視：緯來電視網

MOD：愛爾達電視

廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網

▲富邦悍將日籍投手鈴木駿輔今日先發，交手中信兄弟，目標個人本季第5勝。（圖／富邦悍將提供,2026.5.10）
▲富邦悍將日籍投手鈴木駿輔今日先發，交手中信兄弟，目標個人本季第5勝。（圖／富邦悍將提供,2026.5.10）
雄鷹拚4連勝推後勁先發　交手桃猿曾家輝

🟡桃園賽事、開賽時間17：05

桃猿目前排名第5，今日推出土投曾家輝先發，本季出賽7場，拿下2勝，防禦率2.80。曾家輝本季與雄鷹有過2次交手，無勝敗紀錄，對戰防禦率5.79。

雄鷹目前排名第3，今日由洋投後勁掛帥，本季出賽7場，拿下3勝3敗，防禦率4.15。後勁本季與桃猿有過1次交手，拿下1敗，對戰防禦率1.69。

📍台鋼雄鷹主場轉播資訊

網路線上串流：CPBLTV、Hami Video、ELTA、官方YouTube頻道

有線電視：緯來電視網

MOD：ELTA

廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網

▲台鋼雄鷹洋投後勁今日先發交手樂天桃猿，目標替球隊搶4連勝。（圖／記者朱永強攝,2026.5.9）
▲台鋼雄鷹洋投後勁今日先發交手樂天桃猿，目標替球隊搶4連勝。（圖／記者朱永強攝,2026.5.9）
❗️5/30中職賽事氣溫、降雨機率一次看：

📍天母球場（室外球場）

氣溫：29至30度

降雨機率：0%

📍臺北大巨蛋（室內球場）

氣溫：29至31度

降雨機率：0%

📍桃園球場（室外球場）

氣溫：30至31度

降雨機率：0%

🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。

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陳柏翰編輯記者

畢業於國立體育大學體育研究所運動社會學組，曾在中華職棒後勤服務 10 年，並擔任《Yahoo Sports》運動記者。因曾留學日本，對「野球留學生」議題特別關注。

現為《NOWnews今日新聞》棒球線記者，採訪足跡遍...