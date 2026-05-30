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⚾2026年中職戰績表（截至5月30日賽前）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差 1 味全龍 42 28-14-0 0.667 M16 2 富邦悍將 40 23-17-0 0.575 4 3 台鋼雄鷹 43 23-19-1 0.548 5 4 統一獅 42 20-21-1 0.488 7.5 5 樂天桃猿 40 17-22-1 0.436 9.5 6 中信兄弟 41 11-29-1 0.275 16

🟡戰績小提示：

▲味全龍洋投梅賽鍶今日先發交手老東家統一獅，目標替龍隊減少封王魔術數字。（圖／味全龍提供,2026.4.28）

▲富邦悍將日籍投手鈴木駿輔今日先發，交手中信兄弟，目標個人本季第5勝。（圖／富邦悍將提供,2026.5.10）

▲台鋼雄鷹洋投後勁今日先發交手樂天桃猿，目標替球隊搶4連勝。（圖／記者朱永強攝,2026.5.9）

🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。

中華職棒（CPBL）37年例行賽持續進行，今（30）共有3場比賽，近期吞下8連敗的中信兄弟，今日「本土王牌」鄭浩均掛帥力拚止敗，交手富邦悍將鈴木駿輔；味全龍持續迎戰統一7-ELEVEn獅，由梅賽鍶（C.C. Mercedes）對決布雷克（Brock Dykxhoorn）；台鋼雄鷹目標4連勝，今日由後勁（Bradin Hagens）先發交手樂天桃猿曾家輝。龍隊目前已點亮上半季封王魔術數字M16，今日若能戰勝獅隊，將減至M15，若另一地兄弟能擊退悍將，龍隊會直接減至M14。🟡天母賽事、開賽時間17：05龍隊目前排名第1，今日推出洋投梅賽鍶先發，本季出賽8場，拿下5勝1敗，防禦率2.08。本季梅賽鍶與獅隊有過1次交手，主投5局無失分，奪下1勝，對戰防禦率0。獅隊目前排名第4，今日由洋投布雷克掛帥，本季出賽7場，拿下2勝3敗，防禦率僅1.78。布雷克去年曾與龍隊交手3場，拿下1勝2敗，對戰防禦率5.51。網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Hami Video、ELTA TV、Youtube官方頻道有線電視：緯來電視網MOD：愛爾達電視廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網🟡大巨蛋賽事、開賽時間17：05悍將目前排名第2，今日推出洋投鈴木駿輔先發，本季出賽6場，拿下4勝0敗，防禦率2.92。鈴木駿輔本季與兄弟交手1次，投6局失3分，最終奪下勝投，對戰防禦率4.50。兄弟目前排名墊底，今日由土投鄭浩均掛帥，本季出賽8場，拿下2勝3敗，防禦率5.95。鄭浩均本季與悍將交手2場，吞下1敗，對戰防禦率17.05。網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網、Twitch、Hami Video、ELTA TV有線電視：緯來電視網MOD：愛爾達電視廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網🟡桃園賽事、開賽時間17：05桃猿目前排名第5，今日推出土投曾家輝先發，本季出賽7場，拿下2勝，防禦率2.80。曾家輝本季與雄鷹有過2次交手，無勝敗紀錄，對戰防禦率5.79。雄鷹目前排名第3，今日由洋投後勁掛帥，本季出賽7場，拿下3勝3敗，防禦率4.15。後勁本季與桃猿有過1次交手，拿下1敗，對戰防禦率1.69。網路線上串流：CPBLTV、Hami Video、ELTA、官方YouTube頻道有線電視：緯來電視網MOD：ELTA廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網❗️📍天母球場（室外球場）氣溫：29至30度降雨機率：0%📍臺北大巨蛋（室內球場）氣溫：29至31度降雨機率：0%📍桃園球場（室外球場）氣溫：30至31度降雨機率：0%