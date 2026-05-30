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衝刺年底選戰，民進黨台中市長參選人、立委何欣純與市議員參選人張耀中，（29）日晚間舉辦聯合座談會。現場湧入大批支持者，前台中市副市長張光瑤、台航董事長劉文慶及多位地方里長皆現身力挺，氣氛高昂。會中雙方齊將矛頭對準台中市府，強烈抨擊文山焚化爐更新案延宕，恐讓台中面臨嚴重的垃圾大戰危機。市議員參選人張耀中直言「選對人很重要」，並砲轟現任市長盧秀燕任內留下諸多市政缺失。他指出，文山焚化爐更新工程至今延宕達7年半，不僅BOT總金額從最初約40億元暴增至95億元，完工期程更一路被延至2030年，導致台中垃圾處理量能日益緊繃。前副市長張光瑤也聲援表示，盧市府任內鮮少規劃重大建設，目前已完工的大型項目，多數皆是前市長林佳龍任內所推動奠基。立委何欣純則進一步提出數據批評，目前台中三座焚化廠處理量皆已趨近飽和，垃圾暫置量持續飆升，其中太空包垃圾已從38萬噸增加至46萬噸，衍生出龐大的打包、搬運及存放成本，最終仍是由市民的納稅錢埋單。她質疑，市府執政八年來廚餘分流進度卡關，才導致垃圾困境雪上加霜。針對垃圾危機，何欣純承諾，未來若順利入主市府，將優先推動廚餘源頭分流，於公有市場、大型餐飲業及清潔隊據點建置大型廚餘處理設備，讓廚餘轉化為可再利用資源，實質降低焚化爐負擔。何欣純也端出多項社會福利政策。在育兒方面，她主張0至6歲幼兒每月加發1,500元營養津貼、提高生育與坐月子補助、全額補助腸病毒疫苗費用，並推動公私立國中小營養午餐全面免費，期盼能實質減輕年輕家庭負擔。此外，她也規劃全面串聯農漁會與直銷中心，為長者打造更便利的日常採買環境；針對青年族群，則將規劃成立專責的「青年局」，整合就學、就業、創業及成家資源，成為年輕人的堅實後盾。