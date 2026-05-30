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在台化股東會上，台化董事長洪福源宣布公司轉型方案，將進軍特用化學品市場，而且讓外界矚目的是台化將參加台北COMPUTEX展。同一時間，吳東昇主持的新光合纖也宣布要進軍特用化學品市場。財信傳媒董事長謝金河在臉書以「山不轉，只有自己轉」為題發文表示，蹲了很久的傳統產業，看到AI帶動的產業革命，也終於醒來，這是好的開始，傳統產業必須靠技術重新翻轉，不是靠降低成本，或是二次西進找解方，這次台化，新纖求轉型，這是上進之道！謝金河指出，他在2021年台塑集團大賺2414億元那一年，曾受邀和王文淵總裁餐敍，當時他就提及台塑集團要迎戰隨之而來的中國內捲壓力，台塑集團要重新定位！他認為，台塑要定位在從算力到電力的能源轉型，包括一切和電力有關的事業。南亞專攻電子材料，特別是銅箔基板和玻纖布，台化整合紡織上中下游，切入特用化學品市場。不過，台塑集團喜歡大量生產的產業，他們看不上特用化學品，沒想到今天台積電帶出大的供應鏈，很多小而美的特用化學品企業股價反而飆上千元高價，這回他們終於看上這個市場的機會。謝金河說，其實很殘酷的一個現實，過去銅箔基板是小產業，但董定宇領軍的台光電股價從4.36元漲到5635元，市值一度突破2兆元。南亞是台灣最大的銅箔基板廠，也是最早進入玻纖布的企業，但台光電進入高階銅箔，成為全球最大供應商，也將利益極大化。如今台塑，南亞，台化，台塑石化四家公司加起來，市值1.7兆元，比一家台光電還少。謝金河觀察到亞東集團徐旭東最近很少露面的，遠東新世紀股價重挫，亞東集團全部上市櫃企業市值剩下7306億元，全部加起來比不上一家元大金，這個結果也很令人感傷。他也談及，頌勝化學從鞋墊到半導體研磨墊，吃了很多苦頭，如今終於嚐到甜頭。日本的味之素在ABF基板的增層膜囊括九成市佔率。衛浴設備的TOTO研發出固定晶圓的靜電吸盤，股價都翻了好幾翻。光學的HOYA供應EUV的感光材料，連生產鉛筆的櫻花也成為檢測晶圓瑕疵的供應商。謝金河強調，這些範例都告訴大家，傳統產業必須靠技術重新翻轉，不是靠降低成本，或是二次西進找解方！這次台化，新纖求轉型，這是上進之道。