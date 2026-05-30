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▲《功夫》中的包租公一角，是元華在電影演出的代表作。（圖／翻攝自HKMDB）

▲洪金寶（左）與成龍（右）在《龍的心》都是男主角，洪金寶還兼導演與武術指導，片酬卻有不小的差距。（圖／翻攝自HKMDB）

▲梁小龍（左起）、元秋、周星馳、元華在《功夫》中的演出是經典，梁小龍今年初去世，元華去年曾返港為元秋慶生。（圖／翻攝自HKMDB）

出身自「七小福」的資深演員元華，以周星馳《功夫》中的「包租公」一角為觀眾熟知。他與妻子Evina已移居加拿大，過著半退休的生活，近來接受資深傳媒人汪曼玲YouTube頻道節目《快拍.曼鏡頭》訪問，揭露同門師兄弟的性格真面目，其中大師兄洪金寶為人豪爽、有義氣，但最成功的國際巨星成龍，卻是從小就小氣、有食物也不會主動分享。元華和洪金寶、成龍、元彪等人，都是京劇名武生于占元開設的京劇戲班學員，從小一起長大，很清楚彼此真正的性格。元華稱讚大師兄洪金寶自小就處處照顧師弟們，為人很豪爽、有義氣，每當有好東西，總會與眾人分享。然而成龍卻是從小時候就小氣，有食物會先藏起來，等到差不多過期、自己不吃就會浪費時，才會和兄弟們共享。洪金寶與成龍的性格差異，對照兩人的演藝歷程發展，好像也有幾分道理。洪金寶的大方、義氣，讓他在嘉禾拍戲20年，都沒開什麼條件。他表示是為了還嘉禾創辦人之一何冠昌，曾經讓他預支薪水的恩情，就算與成龍合演《龍的心》，他還身兼導演、要承擔的工作更多，片酬卻拿不到成龍的1/4。而成龍不僅是香港片酬最高巨星，對於演員不夠賣力也很在意，曾經因為袁詠儀不替《霹靂火》回來配音，向導演協會投訴，等於讓她在香港影壇被封殺，直到多年後經過曾志偉從中協調，彼此才言歸於好。除了師兄弟之外，元華和同門師姐妹元秋在《功夫》的「包租公、包租婆」演出太深入人心，以至於不少觀眾認為他們戲外也是夫妻，其實他妻子Evina的媽媽在邵氏服裝部工作，偶爾隨媽媽到片場，就邂逅了元華，但當年武師被認為比較浮誇，Evina媽媽在片場打聽到元華為人不錯才放心讓他跟女兒交往。現在他們結婚40多年，也當了爺爺、奶奶，日常含飴弄孫為樂，充滿平實的幸福。