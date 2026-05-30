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效力於福岡軟銀鷹的台灣好手徐若熙，明日將回歸一軍對戰廣島鯉魚，力拼旅日生涯第二勝。徐若熙自5/5抹消後，時隔近一個月再度回到一軍，期盼能繳出好表現。徐若熙上一場一軍先發是在5月4日面對西武獅，卻投出生涯最慘烈一役，4局挨14安包含2轟狂失7分，截至目前為止，旅日首年累計一軍出賽4場拿下1勝3敗、防禦率7.23。經過兩週的調整，徐若熙在22日在二軍先發的比賽，完投9局用87球，只被敲2安，狂飆10次三振無失分也沒有保送，最快球速154公里，上演「梅達斯完封勝」。當時軟銀監督小久保裕紀就直言，徐若熙回歸一軍的時間點有機會提前。徐若熙明日將在台灣時間中午12：00先發對戰廣島鯉魚，而廣島則是推出岡本駿應戰，本季8場登板，拿下2勝3敗、防禦率2.38。