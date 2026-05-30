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川普仍未作出最終決定

美國和伊朗持續進行談判拉鋸戰，美國總統川普（Donald Trump）正在考慮對於伊朗戰事的「最終決定」，此時有外媒爆料，伊朗在過去24小時內向科威特一處空軍基地發射飛彈，造成數名美國人受傷，並嚴重損毀了兩架美軍「MQ-9死神」攻擊無人機。根據《彭博社》報導，一名了解此次攻擊情況、因事件未公開而要求匿名的消息人士透露，科威特防空系統成功攔截伊朗發射的「法塔赫-110型」（Fateh-110）飛彈，但飛彈殘骸仍擊中位於科威特的阿里薩利姆空軍基地（Ali Al Salem Air Base）。消息人士表示，約有5人受傷，包括軍事承包商與現役軍人，但傷勢均屬輕傷。一架MQ-9死神無人機被完全摧毀，至少還有另一架也遭到嚴重損壞。每架MQ-9死神無人機造價約3000萬美元。美國中央司令部（US Central Command）並未立即回應置評請求。川普當地時間29日在自家社群平台發文，聲稱自己將在白宮戰情室召開會議做出最終決定，不過，根據一名要求匿名的白宮官員透露，當天在白宮戰情室舉行了大約兩小時的會議後，川普並未宣布任何決定。伊朗戰爭已經大量消耗了美國的重要彈藥庫存，包含JASSM-ER（增程型聯合空對地距外飛彈）和戰斧巡弋飛彈（Tomahawk cruise missiles），以及薩德（THAAD）、愛國者三型（Patriot PAC-3）等防空攔截飛彈。