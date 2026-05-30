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▲學員分組體驗咖啡手網烘焙，從翻炒豆香中感受咖啡製作的樂趣(圖／民政局提供2026.5.30)

為協助新住民拓展在地生活圈、打造多元共融城市，台中市中區戶政事務所舉辦為期三天的「超Chill！老城街角喝咖啡」新住民主題班，今（30）日順利結業。本次課程吸引27名新住民參與，透過實用的飲品調製教學與老街走讀，不僅協助學員培養第二專長，更成功建立溫暖的在地支持網絡。民政局長吳世瑋表示，新住民是城市不可或缺的重要一份子，更是台中多元文化的力量泉源。此次主題班將咖啡茶飲實作、在地走讀與生活經驗分享有機結合，成效顯著。未來市府及各區戶所將持續規劃貼近生活需求、兼具文化特色的輔導課程，陪伴新住民在台中穩健扎根、安心生活，落實「多元共融、宜居台中」的施政願景。中區戶政事務所主任余秀惠指出，本次課程特別邀請專業咖啡及飲品業者擔任講師，從茶葉與咖啡豆選購、甜度控管，到咖啡基本沖煮及茶飲調製，進行深入淺出的實作示範，讓學員輕鬆培養實用專長。此外，課程亦邀請在台生活多年的陳妍蓁講師分享過來人經驗，鼓勵新住民勇敢跨越語言與文化差異，拓展社交圈並建立互助網絡。中區戶所補充說，除技能培訓外，課程更安排在地耆老帶領學員走讀中區老城街角，穿梭於歷史建築並聆聽街區故事，認識台中城市發展的脈絡。透過咖啡茶香與老城風情交織的五感體驗，不僅充實了學員的技能，更在步行與交流中深化對城市的認同感，讓新住民真正融入並享受台中的在地生活。