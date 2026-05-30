NBA官方近日宣布將在2027至2029年實施選秀樂透抽籤改革，未來樂透區將擴大至16隊，且「所有順位」全由抽籤決定，並嚴格限制球隊不得連續三年選入前五順位。這項新政徹底打亂了金州勇士隊老闆萊科布（Joe Lacob）的佈局，美媒《SI》指出，在沒有選秀權優勢下，勇士目前的年輕即戰力也不足，若想憑未來幾年的選秀權換來如「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）等主力球星與柯瑞（Stephen Curry）拚冠的難度大增，更間接宣告「後柯瑞時代」若想複製馬刺重建劇本，恐未開演就落幕。
樂透區16順位太看手氣 倒數前三不再享有保底神力
根據聯盟公布的最新制度，過往只有前四順位靠乒乓球抽籤的模式將步入歷史，NBA在2027年起不僅樂透球隊增加至16支，連「1到16順位」都將完全交由命運決定。
此外，聯盟為了遏止球隊刻意擺爛以求得更好順位，今後戰績倒數前三名的球隊抽籤機率被大幅削弱，僅能獲得2顆樂透球，甚至可能一路下滑、最低至第12順位；而排名第4到10名的球隊反而能獲得3顆樂透球，這代表未來「戰績差不等於選秀順位高」。
首輪籤價值全面暴跌！勇士打包選秀籤換主力恐夢碎
最令重建球隊崩潰的是限制條款，任何球隊皆「無法連續兩年獲得狀元籤」，且「無法連續三年選進前五順位」，這項緊箍咒將在2027年休賽季正式生效，時間點精準砸在金州勇士準備迎來「後柯瑞時代」的十字路口。
美媒《SI》報導，這項改革最直接的受害者正是無緣季後賽的金州勇士。由於勇士隊陣中年輕小將的交易籌碼價值普遍不高，勇士想在2026-27賽季重返爭冠行列，報導分析，勇士原本的盤算是打包2030至2032年的大量首輪選秀權與互換權，向密爾瓦基公鹿等隊強行報價，換來「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）。
雖外界傳聞安戴托昆波對於前往灣區的意願並不高，不過美媒認為，這正好顯示勇士極難獲得如「字母哥」一般的頂級球星前來支援。以此舉例，公鹿等收受選秀權的賣方球隊會發現，即使勇士未來在「柯瑞退休後」戰績徹底沉淪，這些選秀權在連續三年限制下，最多也只能兌現兩個前五順位，甚至可能因為樂透籤運不佳全部掉出前10順位之外。
交易超級球星不再被「選秀權」左右 勇士弱點浮上檯面
綜上所述，這將導致全聯盟各隊未來在交易超級球星時，不再盲目索求「未來選秀權」，而是強制要求勇士必須拿出擁有「即戰力」的年輕球員，才有辦法換來主力成員，這對底氣不足的灣區大軍無疑是致命一擊。
倘若2026-27賽季勇士戰績不幸崩盤，重建齒輪勢必得提早轉動。報導指出，勇士原先最期待的劇本是複製聖安東尼奧馬刺，近年透過徹底沉淪換取頂級年輕主力的成功模式。
勇士複製馬刺劇本沒望了？「後柯瑞時代」重組迎最大難題
回顧馬刺在2023年選入狀元文班亞馬（Victor Wembanyama）、2024年挑中第4順位的卡斯特（Stephon Castle），2025年再迎來榜眼哈波（Dylan Harper），連三年豪取前五順位迅速完成骨架。
可惜隨著新法限令高牆築起，勇士急需重組，不過「馬刺夢」可能已胎死腹中。雖勇士未來依舊能透過前五順位以外的遺珠來完成重建，但這項政策推行的時間點，確實讓這支即將面臨功勳球星退休、正準備轉型重建的昔日王朝，將經歷盛夏裡最嚴峻的寒冬。
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根據聯盟公布的最新制度，過往只有前四順位靠乒乓球抽籤的模式將步入歷史，NBA在2027年起不僅樂透球隊增加至16支，連「1到16順位」都將完全交由命運決定。
此外，聯盟為了遏止球隊刻意擺爛以求得更好順位，今後戰績倒數前三名的球隊抽籤機率被大幅削弱，僅能獲得2顆樂透球，甚至可能一路下滑、最低至第12順位；而排名第4到10名的球隊反而能獲得3顆樂透球，這代表未來「戰績差不等於選秀順位高」。
首輪籤價值全面暴跌！勇士打包選秀籤換主力恐夢碎
最令重建球隊崩潰的是限制條款，任何球隊皆「無法連續兩年獲得狀元籤」，且「無法連續三年選進前五順位」，這項緊箍咒將在2027年休賽季正式生效，時間點精準砸在金州勇士準備迎來「後柯瑞時代」的十字路口。
美媒《SI》報導，這項改革最直接的受害者正是無緣季後賽的金州勇士。由於勇士隊陣中年輕小將的交易籌碼價值普遍不高，勇士想在2026-27賽季重返爭冠行列，報導分析，勇士原本的盤算是打包2030至2032年的大量首輪選秀權與互換權，向密爾瓦基公鹿等隊強行報價，換來「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）。
雖外界傳聞安戴托昆波對於前往灣區的意願並不高，不過美媒認為，這正好顯示勇士極難獲得如「字母哥」一般的頂級球星前來支援。以此舉例，公鹿等收受選秀權的賣方球隊會發現，即使勇士未來在「柯瑞退休後」戰績徹底沉淪，這些選秀權在連續三年限制下，最多也只能兌現兩個前五順位，甚至可能因為樂透籤運不佳全部掉出前10順位之外。
綜上所述，這將導致全聯盟各隊未來在交易超級球星時，不再盲目索求「未來選秀權」，而是強制要求勇士必須拿出擁有「即戰力」的年輕球員，才有辦法換來主力成員，這對底氣不足的灣區大軍無疑是致命一擊。
倘若2026-27賽季勇士戰績不幸崩盤，重建齒輪勢必得提早轉動。報導指出，勇士原先最期待的劇本是複製聖安東尼奧馬刺，近年透過徹底沉淪換取頂級年輕主力的成功模式。
勇士複製馬刺劇本沒望了？「後柯瑞時代」重組迎最大難題
回顧馬刺在2023年選入狀元文班亞馬（Victor Wembanyama）、2024年挑中第4順位的卡斯特（Stephon Castle），2025年再迎來榜眼哈波（Dylan Harper），連三年豪取前五順位迅速完成骨架。
可惜隨著新法限令高牆築起，勇士急需重組，不過「馬刺夢」可能已胎死腹中。雖勇士未來依舊能透過前五順位以外的遺珠來完成重建，但這項政策推行的時間點，確實讓這支即將面臨功勳球星退休、正準備轉型重建的昔日王朝，將經歷盛夏裡最嚴峻的寒冬。