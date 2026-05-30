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柯文哲抱病台中輔選 蔡壁如奔龍潭撲空

江和樹翻2022舊帳 狠酸「全黨都記得」

民眾黨創黨主席柯文哲今天在台中，針對日前開嗆前心腹蔡壁如一事直言「快要氣死」；蔡壁如則前往桃園龍潭黨內共識營，希望與柯文哲碰面卻意外撲空，事後發出聲明，強調「2026年的地方選舉，將是民眾黨成立以來最重要的一場考驗」。此說法再度引來中央委員江和樹不滿，直批她「沒資格談選戰策略」，更翻出4年前舊帳，指蔡壁如的選戰成績單，「全黨同志都看得很清楚」。蔡壁如27日帶著已退黨的民眾黨前發言人楊寶楨上網路節目，直指黨內存在溝通不良與放話文化。柯文哲隨後親自在節目留言區回嗆「來這裡放話嗎？這是你溝通的方式」，火藥味濃厚。台中市議員江和樹也趁勢開酸，指蔡壁如若真想與柯文哲溝通，不只例行的中央委員會可以見面，30、31日的黨內共識營同樣有機會，「不是找不到人，而是有沒有想真正溝通」。柯文哲今（30）日抱病南下台中，替民眾黨西屯區市議員參選人劉芩妤輔選，今晚才會現身龍潭共識營。蔡壁如則滿懷期待前往桃園，現場由黨主席黃國昌坐鎮。蔡壁如受訪時強調「我很愛這個黨，不可能脫黨」，自己爭取彰化縣長提名，「不能選或不給我選，要給一個說服我的理由」。黃國昌則回應，彰化縣黨部已提出相關評估與建議，將交由選決會做最後定奪。蔡壁如隨後發出書面聲明，以「2026是民眾黨生存關鍵戰役，柯主席憂心的是制度而非個人」為題，強調不認為柯文哲是在針對她個人，而是藉此凸顯民眾黨制度與組織運作的重要性。她指出近來民眾黨接連發生退黨事件，對任何政黨而言都是警訊，政黨發展不能只靠個人聲量，而要依賴長期建立的制度與信任。蔡壁如在聲明中表示，柯文哲歷經兩次總統立委選舉與一次地方選舉，深知民眾黨如今面臨的挑戰，不只是支持度問題，更是如何避免泡沫化、建立永續發展機制。她認為柯文哲的留言透露一個重要訊號，就是民眾黨必須更加重視制度化發展。她也以彰化縣長提名為例，質疑黨中央是否應建立更透明、完整的協調與處理機制，若黨內溝通順暢，許多爭議或許不必透過媒體呈現。她強調2026地方選舉將是民眾黨成立以來最重要的一戰，也是第三勢力能否邁向長期執政的重要轉折點，真正該討論的，不是誰批評誰，而是如何讓民眾黨變得更成熟、更制度化、更有戰鬥力。同樣在龍潭共識營的江和樹隨即開砲，質疑「蔡壁如有什麼資格談選戰策略？」江和樹指出，蔡壁如當年身兼2022年九合一選戰小組負責人，當時柯文哲仍擔任台北市長，無暇全力處理黨務，蔡壁如幾乎就是黨內實質決策者。但在她爆發論文爭議後，整個選戰工作幾乎停擺，導致許多候選人只能孤軍奮戰。江和樹表示，當年民眾黨全台提名84席議員，最終僅14人當選，「這份成績單，全黨同志都看得很清楚」。他也質疑，2026選戰布局早已透過各項會議持續討論，黨主席黃國昌與秘書長周榆修也多次公開說明方向，蔡壁如身為中央委員，若真對選戰有意見，應該在黨內會議提出，而非透過媒體放話、製造話題。他更重話批評，蔡壁如只會待在攝影棚裡談團結，「到底是不清楚黨務？還是不願意面對黨內討論？」