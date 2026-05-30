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面對地面土地寸土寸金、空間面臨極限的困境，越南首都河內市計劃將停車場、商店、公共交通和公用設施轉移到地下，形成一個相互連接的網絡，將地下空間視為「第二城市」。越南媒體《VnExpress》報導，河內當局指出，這項轉變主要是為了因應地面空間的限制。目前，該市核心區域正承受著交通壅塞、停車位短缺及公共設施高負荷運轉等巨大壓力，尤其在還劍湖（Hoan Kiem）、巴亭郡（Ba Dinh）、棟多郡（Dong Da）與海巴中街（Hai Ba Trung）等歷史悠久的中心區域，幾乎已無任何土地可用於建設大型基礎設施。有別於以往零散、互不相通的地下室，未來的地下空間將成為單一的整合系統，與現有的中心商業區、導向型大眾運輸發展區（TOD）及捷運網路緊密結合，並透過戰略隧道將各大地下樞紐相連。報導指出，這項規劃將地下開發依深度劃分為四個層級。最貼近地面的0至15公尺屬於日常商業層，規劃有行人通道、地下停車場、管線基礎設施、購物空間，並與捷運站直接相連，也是整個計畫中最適合作商業開發、最具經濟價值的層級。地下15至30公尺則屬於技術與戰略層，包含深層地鐵線、防災系統、能源與戰略物資儲備，以及需要嚴格溫控的設施。地下30至50公尺的核心基礎設施層則保留給大型地下水庫、重要公用設施走廊、以及國防與安全設施。至於 50 公尺以下的深度，在此規劃周期內則列為嚴格保護的空間，禁止開發。在這項雄心勃勃的計畫中，地鐵系統將是支撐起整個地底網路的骨幹。未來的車站將轉型為三維立體綜合體，居民在車站半徑500公尺之內，完全不需要回到地面，就能在地底完成移動、購物與停車等日常活動。河內更計畫在玉回（Ngoc Hoi）、安園（Yen Vien）等主要轉乘站打造「超級樞紐（Super Hub）」，將其設計成連接高鐵、地鐵與商業街的地下「城市大廳」。此外，該規劃也將城市沿北越人視為母親之河的「紅河」（Sông Hồng）一分為二。紅河以南聚焦於地下運輸、大型停車場與共同管溝；紅河以北則優先興建地下交通樞紐、商業街以及預留的跨河隧道用地。龍邊(Long Bien)、嘉林(Gia Lam)將採用融合基礎設施與數據中心、城市管理系統的「智慧」模式；和樂（Hoa Lac）、春梅（Xuan Mai ）及富川（Phu Xuyen）等衛星帶，則將建設服務高科技園區與運算設施的地下停車場及技術網路。不過，當局也強調，在古蹟遺址、地質脆弱區域以及受保護的安全區內，將限制或全面禁止地下建設。報導中提到，將開發觸角延伸至地下的不只有河內，新加坡多年來將物流、燃料儲存和數據中心移入地下，以釋出稀缺的地面土地用於住宅與綠化；東京則運營著龐大的地下水庫以應對洪澇問題；此外，包括赫爾辛基、蒙特婁等城市，也已將地下開發正式納入專門的總體規劃中。河內這項地下「第二城市」計畫將分為四個階段逐步推進。從2026年至2035年的第一階段，城市將著重於建立法律框架、管理工具及整體設計。在2035年至2045年間，目標讓中心區域的地下工程建築面積，至少占該區建設用地總量的20%。到了2045年至2065年的階段，地底建築面積佔比預計將達到35%至40%，並伴隨商業、物流和停車用途的大幅成長。而在2065年以後，發展重點則轉向數位化運行與系統優化，全面落實規劃人員口中在地面之下的「第二城市層」。