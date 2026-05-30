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台灣中油公司今（30）日表示，為配合政府穩定物價政策，自6月2日凌晨零時起，6月份家庭用液化石油氣（桶裝瓦斯)、工業用丙烷、丁烷、混合丙丁烷及車用液化石油氣價格皆不調整。同時，6月民生用戶天然氣價格也不予調漲，6月工業用戶天然氣價格平均調漲5%，調整後仍低於成本，其他未調足部分持續由台灣中油吸收。台灣中油說明，受中東情勢影響，液化石油氣海運費大幅增加、進口氣源成本仍居高不下。依液化石油氣價格調整機制計算，6月液化石油氣每公斤應調漲2.8元，但配合政府穩定物價政策，此部分價差由台灣中油暫行吸收，價格不予調漲，以照顧全台家庭及餐飲業等用戶，減輕民生負擔及維持物價穩定，今年截至4月底液化石油氣產品累計吸收金額約42億元。此外，台灣中油也同時宣布，近期國際能源市場仍受中東地緣政治情勢變化影響，依據政府核定的天然氣價格公式計算，由於先前兩期已充分反應，6月電業用戶天然氣價格不予調漲；工業用戶方面，台灣中油累計吸收金額逾1400億元，依公式應調漲差距已逾50%，經審慎評估產業承受能力，以及適度反映氣源成本，6月工業用戶天然氣價格平均調漲5%，調整後仍低於成本，其他未調足部分持續由台灣中油吸收。台灣中油表示，自2月28日爆發美伊戰爭以來，已立即透過包括以提前調貨、同業換貨及市場購買現貨3大方案，確保國內天然氣供應無虞。台灣中油將持續掌握國際油氣市場動態，在兼顧公司穩健經營同時配合政府穩定物價政策審慎檢視國內氣價及吸收金額。