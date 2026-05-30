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▲富邦悍將日籍投手鈴木駿輔今日先發，交手中信兄弟，目標個人本季第5勝。（圖／富邦悍將提供,2026.5.10）

中華職棒中信兄弟昨（29）日以2：4不敵富邦悍將，吞下8連敗，追平球團最長連敗紀錄，今（30）日若再輸球，將寫下自2014年中信集團入主兄弟象後，球團最長連敗不名譽紀錄。兄弟今日推出「本土王牌」鄭浩均先發，本季對戰悍將的成績不理想，對戰防禦率高達17.05；悍將目前在爭冠路上，同樣有輸不得的壓力，距離龍頭還有4場勝差，場場都要力保不失，才能保有逆襲上位的機會。兄弟前役在2局上先發制人，靠著高宇杰的適時安打，先馳得點，取得1：0領先，不料2局下德保拉（Jose De Paula）挨轟，被范國宸陽春砲追平戰局。7局上王威晨把握得點圈機會，一棒敲出超前安打，但7局下德保拉續投遇到亂流，兄弟啟動牛棚後，被昔日舊將林書逸擊出清壘三壘安打，最終以2：4不敵悍將，苦吞8連敗。前役吞下8連敗，兄弟追平自2014年中信集團入主兄弟象後，球團史上最長連敗，若今日再輸給悍將，將以9連敗寫下球團史最長連敗的不名譽紀錄。此外，兄弟5月20戰已經吞下15敗，距離隊史單月最多16敗僅剩下1場，今明2天若吞下敗仗，將平隊史紀錄。兄弟今日由「本土王牌」鄭浩均掛帥先發，本季出賽8場，拿下2勝3敗，防禦率5.95。鄭浩均本季與悍將交手2場，吞下1敗，對戰防禦率17.05。其中在5月13日鄭浩均僅投0.1局就狂失9分，寫下中職生涯最慘一役。悍將也有輸不得的壓力，目前排名聯盟第2，距離龍頭味全龍有4場勝差，且龍隊已點亮封王魔術數字M16，只要龍隊贏球或悍將輸球都會減1，悍將仍有搶上半季冠軍的機會，接下來每戰都必須力保不失。此役推出日籍投手鈴木駿輔先發，本季出賽6場，拿下4勝0敗，防禦率2.92。鈴木今年與兄弟交手1次拿下1勝，對戰防禦率4.50。