不少人換手機時，第一眼總會先看處理器、相機畫素或是不是旗艦機，但真正影響日常使用體驗的關鍵，未必是最貴、最頂規的配置。外媒《Android Police》近日指出，若想買到CP值高、又能用得久的手機，其實可優先鎖定4項核心規格，包含螢幕、電池容量、記憶體與儲存空間，避免為了用不到的旗艦功能多花冤枉錢。
螢幕：OLED、120Hz基本門檻
專家指出，手機每天最常接觸的就是螢幕，因此螢幕規格比許多人想像中更重要。若預算允許，建議選擇OLED螢幕，不只色彩表現更鮮明，黑色顯示也更深邃；同時最好具備120Hz更新率，滑社群、瀏覽網頁或玩遊戲時，畫面會更順暢。
電池：至少5000mAh
許多人買手機會在意處理器跑分，但對一般使用者來說，能不能撐過一整天往往更實際。《Android Police》建議，手機電池容量至少應達5000mAh，才能提供較基本的續航保障。不過，實際耗電仍會受到處理器效率、系統優化、螢幕亮度與使用習慣影響，因此電池容量不是唯一標準，但仍是挑選手機時最直觀的參考。
記憶體：建議12GB
若不是重度手遊玩家，或經常用手機剪片，其實不一定要追求最頂級處理器。專家認為，記憶體反而更容易影響日常流暢度，尤其現在App功能越來越多，手機也開始導入更多AI功能，若記憶體太小，多工切換、背景程式保留都可能變差。以目前使用環境來看，12GB記憶體會是較理想的選擇。
儲存空間：至少256GB
隨著照片、影片畫質提升，加上通訊軟體、影音App與遊戲容量越來越大，128GB很容易在使用一段時間後告急，若希望手機至少用2到3年，建議直接選擇256GB版本，避免後續頻繁清照片、刪App，甚至因空間不足影響系統更新與使用體驗。
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專家指出，手機每天最常接觸的就是螢幕，因此螢幕規格比許多人想像中更重要。若預算允許，建議選擇OLED螢幕，不只色彩表現更鮮明，黑色顯示也更深邃；同時最好具備120Hz更新率，滑社群、瀏覽網頁或玩遊戲時，畫面會更順暢。
許多人買手機會在意處理器跑分，但對一般使用者來說，能不能撐過一整天往往更實際。《Android Police》建議，手機電池容量至少應達5000mAh，才能提供較基本的續航保障。不過，實際耗電仍會受到處理器效率、系統優化、螢幕亮度與使用習慣影響，因此電池容量不是唯一標準，但仍是挑選手機時最直觀的參考。
記憶體：建議12GB
若不是重度手遊玩家，或經常用手機剪片，其實不一定要追求最頂級處理器。專家認為，記憶體反而更容易影響日常流暢度，尤其現在App功能越來越多，手機也開始導入更多AI功能，若記憶體太小，多工切換、背景程式保留都可能變差。以目前使用環境來看，12GB記憶體會是較理想的選擇。
儲存空間：至少256GB
隨著照片、影片畫質提升，加上通訊軟體、影音App與遊戲容量越來越大，128GB很容易在使用一段時間後告急，若希望手機至少用2到3年，建議直接選擇256GB版本，避免後續頻繁清照片、刪App，甚至因空間不足影響系統更新與使用體驗。