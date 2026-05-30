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▲太空人球團更邀請當地高中生組成的舞龍團隊與UniGirls同台演出，以統一獅嗆司應援曲〈登峰造極〉與〈統一尚勇〉搭配巨型舞龍。（圖／統一獅提供）

▲賽前鄧愷威前往牛棚熱身時， 也特地向正在場邊準備演出的UniGirls親切揮手致意，女孩們也紛紛為鄧愷威加油，期待今日能有精彩表現。（圖／統一獅提供）

統一7-ELEVEN獅啦啦隊UniGirls持續展開「2026 TAIWAN GRAND SLAM WEEK」美國巡迴行程，繼芝加哥白襪台灣日後，第二站於今日前進休士頓太空人主場DAIKIN PARK，參與由休士頓台灣同鄉會舉辦的「HOUSTON TAIWAN DAY」活動，以充滿熱情的台式應援文化與當地球迷熱情互動。雖然台灣日正式活動於今日登場，但主辦單位前天便特別舉辦UniGirls球迷簽名會，儘管是平日晚間，仍吸引近百位台灣及美國球迷下班後特地到場，只為一睹女孩們風采，現場氣氛相當熱烈，也展現出台灣啦啦隊文化的魅力。今年是休士頓台灣同鄉會第二度於太空人主場DAIKIN PARK舉辦台灣日活動，現場湧入超過千名台胞共襄盛舉，有別於去年，今年首次邀請台灣職棒啦啦隊女孩於現場演出，並特別安排於場內Champion Pavilion舉辦拍照見面會與球迷互動。適逢本週為亞洲傳統週，為完整呈現台灣文化特色，除了台味十足的啦啦隊演出外，太空人球團更邀請當地高中生組成的舞龍團隊與UniGirls同台演出，以統一獅嗆司應援曲〈登峰造極〉與〈統一尚勇〉搭配巨型舞龍，台灣傳統文化結合熱血應援節奏，成功將現場氣氛推向最高潮，也讓現場球迷留下深刻印象。值得一提的是，今日同時也是旅美投手鄧愷威先發登板日。賽前鄧愷威前往牛棚熱身時， 也特地向正在場邊準備演出的UniGirls親切揮手致意，女孩們也紛紛為鄧愷威加油，期待今日能有精彩表現。UniGirls美國巡迴持續進行中，下一站將於5月31日（台灣時間）前往德州遊騎兵主場Globe LifeField，持續透過台式應援文化與熱情演出，讓更多國際球迷感受來自台灣棒球獨特的氛圍與熱情。