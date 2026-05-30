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總統賴清德今（30）日受邀出席《今周刊》所舉辦青年論壇，致詞時打趣稱希望藉由這個機會向大家做國情報告，並提及日前才宣布的成長津貼108萬領到成年，這筆錢到了成年後，青年就有錢可以念大學、出國深造、創業或學習一技之長，並細數政府目前提供青年的支持計畫，包括青年海外圓夢基金、青年志工、青年大使等，台灣要積極地走進世界，各位是國家的主人，政府的責任就讓大家能夠具備更豐富的知識，更好的專業技能，更寬廣的視野，未來帶領國家持續進步，「夢你們來圓、台子我們搭！」賴清德出席青年論壇，致詞時先打趣稱希望利用這個機會，跟大家做個國情報告，那大家一定很好奇總統的工作，今天簡要的來報告，第一是致力於讓國家更安全；第二是強化經濟韌性，改變過往把經濟鎖進中國，現在則是朝向世界；第三是跟民主陣營肩並肩站在一起，共同發揮力量以實力來達到避免戰爭的目標，但若中國願意進行對等尊嚴，也樂意跟中國進行交流合作，謀取兩岸的和平發展。賴清德也提及青年相關政策，政府延續前總統蔡英文「0到6歲國家養」，第二是自己上任後高中、高職，無論公立、私立通通都免學費。此外上大學後對於私立大學也有補助學雜費一年3萬5000元，低收入戶的家庭額外再給2萬元，如果是中低收入戶額外再給1萬5000元。賴清德說，為什麽政府這麼做？因為國家利用教育栽培人才，人才多、人才好，國家社會才會好。透過教育取得專業知識，改善個人的生活，個人生活好，國家社會自然就可以好。所以希望在經濟進步的台灣，任何一個孩子不管出生在哪一個家庭、出生在什麼地方，只要想唸書，政府就有責任幫助他有書可以唸。賴清德也提到日前宣布的成長津貼，等於每個孩子出生到18歲，政府總共給予108萬元，其中72萬元會給父母當作孩子的生活費用，這筆錢到了成年後，青年就有錢可以念大學、出國深造、創業或學習一技之長。賴清德還提到，包括大學住宿補貼、租房租金補貼、TPASS減輕交通費用，甚至不要住家裡要買房還有新青安貸款，此外還有文化幣、運動幣，而各部會有包括青年海外圓夢基金、青年志工、青年大使等，來幫助大家圓夢。最後賴清德強調，台灣要積極地走進世界，各位是國家的主人，政府的責任就讓大家能夠具備更豐富的知識，更好的專業技能，更寬廣的視野，未來帶領國家持續進步，「夢你們來圓、台子我們搭！」