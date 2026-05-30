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高雄一名陳姓男子（50歲）到銀行ATM提款時東張西望，見到巡邏員時時神色慌張，警方上前盤查，懷疑其為詐騙集團提款車手，未料陳男竟謊報太太的身分證號除當場遭識破外，員警更查出其是詐欺、侵占、交通過失傷害的「三條通」的通緝犯。高市警局新興分局中正三路派出所員警於29日13時左右，在轄區民族二路富邦銀行ATM前執行防制詐騙勤務時，眼尖發現一名男子提款時東張西望、神色異常慌張，懷疑其為詐騙集團提款車手，隨即主動上前實施盤查。警方盤查過程中發現陳男（50歲）因深知自己身背多項通緝，情急之下竟「異想天開」，當場背誦太太的身分證字號企圖矇混過關，然此舉當場被執勤員警喝斥。經警方進一步查證，確認其為集詐欺、侵占、交通過失傷害的「三條通」通緝犯，全案依法解送相關地檢署與法院歸案。新興分局呼籲，法網恢恢疏而不漏，民眾若因案遭受通緝，切勿心存僥倖企圖冒用他人身分頂替，以免觸犯更多法令；警方也將持續針對金融機構與ATM等熱點加強巡邏盤查，全力防制詐騙並打擊犯罪，維護社會治安。