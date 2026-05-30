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由於涉及一系列長期存在的土地使用與違章建築違規行為，越南最大觀光島嶼富國島（Phu Quoc）宣布將於6月依法拆除位於迪恩天山（Dien Tien Mountain）上的知名觀光景點「The Peak」。越南媒體《VnExpress》報導，富國島經濟特區下轄的農業與環境廳於5月29日正式公告，業主必須在6月3日前自行拆除所有違規建築，否則將面臨政府強制拆除。過去兩天內，該景點已陸續張貼公告通知遊客將停止營業、資產已搬遷、部分建築物已拆除。這處名為「The Peak」的觀光景點興建於2024年年中，坐落於海拔700多公尺的山上，該片土地原為黎仲戴（Le Trong Dai，音譯）所有，他隨後將土地出租給別人用於經營旅遊相關業務。不過，2024年12月，地方當局查獲該地點存在多項違規，包括建築工程未符合已批准的規劃法規，且未經授權擅自將大約5,000平方公尺的農業用地轉為商業用途。當局調查還發現，該處的土地開墾行為已改變了2,600平方公尺區域的地形，甚至進一步侵占了公共土地與保護林區。儘管業主先前已收到行政處罰及多次限期改善的命令，但始終未能配合合規。近期，富國島持續加大力度，整頓長期存在的非法建築與土地侵占案件。此前，地方當局已拆除了許多建造在公共土地與國防用地上的別墅及其他建築物。