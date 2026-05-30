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▲今年高雄林皇宮推出多款端午禮盒，主打應景「櫻花蝦干貝荷葉粽」，也有奢華「極品鮑魚XO醬禮盒組」等。（圖／記者陳美嘉攝）

端午將至，各式應景商品紛紛出籠。今年高雄林皇宮推出多款端午禮盒，主打應景「櫻花蝦干貝荷葉粽」，也有奢華「極品鮑魚XO醬禮盒組」，以及符合小資族送禮預算，千元有找的「櫻花蝦干貝XO醬」系列。此外，二樓皇廚中餐廳也推出新年度菜單，套餐內容結合台式、日式、港點等多元風味，以豐富餐飲選擇滿足家庭聚餐、商務宴客與節慶送禮需求，為端午佳節增添儀式感與美味體驗。「櫻花蝦干貝荷葉粽」選用西螺長糯米搭配東港櫻花蝦、日本珠貝與埔里鈕扣菇，在加上台灣在地豬五花、雞腿肉，拌入主廚獨門秘製調料，再綴以帶有酒香綿密的蛋黃，裹入荷葉內清蒸。每一顆都是用料十足，粽體飽滿豐富。不論是送禮或是端午佳節與家人享用都適宜。12入有蒸籠禮盒、鐵盒禮盒及平裝選擇，即日起至6月10日享有9折早鳥優惠價。端午送禮想來點不一樣的，「櫻花蝦干貝XO醬」選用多樣食材精心搭配，金華火腿與櫻花蝦、扁魚、干貝來慢火炒製而成，呈現出多樣口感與豐富海味，不論是拌麵、配燒烤、當沾醬或是炒菜皆可，2入禮盒組千元有找。另外還有奢華選擇，「極品鮑魚XO醬禮盒組」，禮盒內有嚴選鮑魚罐以及熱銷款「櫻花蝦干貝XO醬」，高級感滿滿。高雄林皇宮二樓皇廚中餐廳推出新年度菜單，雙人套餐內容包含松子和風沙拉、古法蒸午魚、三鮮茶碗蒸、安蝦鹹水餃/黑松露燒賣、焦糖炙燒叉燒皇、奇鮮握壽司、百菇養生燉雞盅、蠔油芥藍及芋香西米露等9道料理，雙人套餐嚐鮮價只要1580元+10%。此外，餐廳另提供2000元及2500元等不同價位雙人套餐選擇，滿足多元聚餐需求。