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前民眾黨主席柯文哲近日深陷桃色風波，前幕僚吳靜怡先是爆料看過柯文哲寫的情書內容，隨後資深媒體人邱明玉進一步曝光，情書的追求對象是一名資深的醫藥女記者。對此，柯文哲今（30）日回應「年代久遠，不復記憶！」，憤怒強調自己最氣的就是每天被問真假，痛批名嘴爆料不用負責；吳靜怡臉書立刻發文反擊，痛批柯文哲是貪污不是失智，酸他敢做不敢當。吳靜怡痛批，柯文哲面對情書跟面對現金帳本一樣，自己寫了、收了都不承認，知道出軌外遇、市長收現金是不行的，但卻全幹了，敢做不敢當還要讓一群人陪同遮掩，假裝一生清清白白、冰清玉潔的舉動，根本是酒色財氣，令人嘆為觀止。吳靜怡點名民眾黨立院黨團主任陳智菡，若再繼續對她人格造謠攻擊，就法院見，到時一併傳喚情書作者本人、台大同事們及前政治顧問。還嗆聲：「關於牛皮紙袋，建議你問問金主放在哪裡，潘朵拉的盒子，還有一份，就在『他』那裡！」吳靜怡火力全開，狠酸柯文哲「滿嘴仁義道德，呸！」指責他到處亂講話、親自操盤網軍出征，手段十分低階。面對柯陣營試圖在各種貼文、留言及論壇假裝台派抹黑、留言攻擊，她表示「不好意思，總統大選就鬧過了，讓我變大尾，真謝謝你和陳智菡唷！」表示害怕她爆料更多，搞出來的小動作完全沒效。