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▲夏語心在Threads發問司機不喜歡迴轉原因，引發大量討論。（圖／翻攝自夏語心Threads@yuxinuna）

女星夏語心常常會透過社群跟粉絲分享生活點滴，而昨（29）日她PO文透露叫Uber的時候，跟司機提了迴轉的要求，這樣行程才會比較順，不料司機卻爆氣不接了，讓她好奇在Threads問原因，吸引同行的司機現身揭內幕，表示因為迴轉的時候風險極大，「一個不小心，可能會被疾駛而來的車輛擊落。」夏語心在昨日於Threads透露叫Uber的時候，請司機迴轉，這樣行程比較順，「然後他就發脾氣不接了，為什麼啊？是不是迴轉會惹怒司機？」直接釣出大批司機出面解釋原因，「在迴轉的時候風險極大，一個不小心，可能會被疾駛而來的車輛擊落。」並直言一單賺沒多少錢，還要面臨車損維修的問題，若乘客因此受傷，責任還更大，「能不迴轉儘量不要迴轉，保障彼此安全！」還有司機表示每天最怕的就是迴轉，「我寧可繞圈都不迴轉，沒有一台摩托車或汽車會讓你。」認為乘客過馬路反而較輕鬆。不過許多網友也指出，司機可以選擇不接，但沒必要發脾氣。夏語心在看到許多司機的解釋後，也親自回應：「大家辛苦了！感謝各位司機現身說法解除疑問。現在不只開車連走路都要小心了，毒駕一堆有夠恐怖，要平安回家。」表示理解了部分司機不喜歡迴轉的原因。