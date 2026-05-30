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▲經紀公司證實舒華確診A流。（圖／翻攝自Berriz）

韓國人氣女團i-dle台灣籍成員葉舒華驚傳身體不適，經紀公司發布最新公告指出，舒華因出現高燒症狀緊急就醫，經醫院檢查後確診感染A型流感，目前正依照醫囑接受治療並專心休養，並且確定將缺席雪梨演唱會，消息曝光後讓不少粉絲相當擔憂，紛紛湧入社群留言祝福她早日康復。根據CUBE娛樂30日發布的官方聲明，舒華近期因持續高燒前往醫院檢查，最終被診斷為A型流感。公司表示，目前最重要的是讓藝人獲得充分休息，因此已暫停相關工作安排。雖然舒華本人仍希望能按照原定計畫完成活動，但公司經過審慎評估後，決定優先考量她的身體狀況，以健康為首要原則。受到病情影響，舒華將無法參加原訂於澳洲雪梨舉辦的「2026 i-dle WORLD TOUR [Syncopation]」演唱會。這也意味著當天演出將由其他成員完成舞台。由於世界巡演正在進行中，突如其來的健康狀況讓不少粉絲感到遺憾，但大多數人仍支持公司讓舒華暫時停工休養，希望她能徹底康復後再回歸舞台。對於臨時缺席演出一事，CUBE娛樂也向期待雪梨場演出的粉絲表達歉意，公司表示理解歌迷期待見到完整體演出的心情，但現階段舒華的健康與恢復狀況必須擺在第一位，因此不得不做出缺席決定，同時也感謝粉絲一路以來的支持與體諒，希望大家能給予舒華更多時間休息。公告公開後迅速在社群平台引發討論，許多粉絲紛紛留言替舒華加油打氣，希望她能安心治療，不要勉強工作，也有歌迷表示身體健康比任何行程都重要，願意等待她恢復後再與粉絲見面，由於近期A型流感疫情仍持續受到關注，舒華確診消息也再次提醒外界注意身體狀況與防疫措施。