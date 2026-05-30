我是廣告 請繼續往下閱讀

▲柯瑞（Stephen Curry）、巴特勒（Jimmy Butler）、格林（Draymond Green）雖為勇士主力，但都已超過35歲。（圖／美聯／達志影像）

金州勇士隊在去年休賽季經歷陣容補強但不盡理想，台灣時間今（30）日美媒《SI》勇士隊記阿克利（Joey Akeley）指出，去年因受限於庫明加（Jonathan Kuminga）的合約談判卡關，導致錯失自由市場良機，最終簽下過多年長老將，陷入「身材矮小且換防不易」的窘境。他點名，勇士總管鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）絕不能重蹈覆轍，必須全力爭取25至31歲黃金年齡層的即戰力，並且盡快決定如何處理格林（Draymond Green）以及波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）的續約價碼，以免錯失補強戰力的良機。去年在季後賽遭到明尼蘇達灰狼淘汰的金州勇士，隊總管鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）在休賽季用妙計簽下39歲的霍福德（Al Horford）、28歲的梅爾頓（De'Anthony Melton）及33歲的裴頓二世（Gary Payton II）等戰將。然而，美媒《SI》勇士隊記阿克利（Joey Akeley）指出，上述球員僅梅爾頓處於巔峰期，但球隊原本打算簽下多名老將補足戰力，加上當時被年輕主力庫明加（Jonathan Kuminga）延宕至9月底的續約談判「牽著鼻子走」，導致年輕自由球員早已被其餘球隊瓜分。攤開勇士目前的陣容，核心核心史蒂芬·柯瑞（Stephen Curry）已38歲，若算上有可能續留的格林（Draymond Green）與巴特勒（Jimmy Butler）也都高達36歲。面對高強度賽季，阿克利認為，勇士新賽季的頭號考驗就是擺脫「老將軍團」標籤，應注入年輕新星。阿克利直言，勇士的武器應是1500萬美元的「非納稅月中產特例（NTMLE）」，可獨立簽下球員也可將額度拆分給不同球員，靈活運用。但要成功啟動這項特例，勇士必須在開市前，盡快決定如何處理格林（Draymond Green）的2770萬美元球員選項，以及波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）的續約價碼，甚至與兩名內線大談判降薪，好讓球隊將總薪資控制在第一上限之下，才能符合1500萬中產特例使用條件。阿克利直言，若波爾辛吉斯打算待價而估、拖延開市前幾天的黃金期，勇士總管應果斷選擇放人，若因等待單一球員而癱瘓整季的補強布局將得不償失。等到薪資空間挪出來後，勇士應將目光轉向處於27歲巔峰黃金期的球員，阿克利指出，兼具控球與得分爆發力的公牛隊西蒙斯（Anfernee Simons）或塞克斯頓（Collin Sexton），能補強勇士在後場得分的控球。此外，考慮到市場現實，勇士也很可能將1500萬中產特例「一分為二」，改引進雙人組。潛在的巔峰期綠葉名單包括：28歲的拓荒者悍將羅伯特·威廉斯三世（Robert Williams III）、28歲快艇前鋒柯林斯（John Collins）及太陽隊後衛古德溫（Jordan Goodwin）或吉萊斯皮（Collin Gillespie），有機會喚醒勇士年輕活力。