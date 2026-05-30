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坦言淡出中央黨務 柯文哲：重心在地方輔選

資深媒體人黃光芹日前槓上民眾黨主席黃國昌，並爆料黃曾對廖了以說民眾黨「8席立委可以給國民黨運用」，還曾親口表示「傅崐萁跟我說，我可以搭檔副總統」。民眾黨前主席柯文哲今日受訪時表示「不能說黃光芹跟館長吵架，就怪黃國昌沒有站在她那邊，這樣我們也很為難。」柯文哲今（30）日前往台中，為市議員參選人劉芩妤掃街輔選。媒體詢問黃光芹近期頻頻砲轟黃國昌一事，柯文哲表示，「這些東西就是以訛傳訛，傳來傳去，我是不知道細節，但黃光芹最近常在罵黃國昌，我也不知道怎麼講」，他認為不該將與館長陳之漢之間的爭議，牽扯到黃國昌身上，「不能說黃光芹跟館長吵架，就怪黃國昌沒有站在她這邊，這樣也很為難。至於他們之間有沒有其他問題，我是不知道。」談到館長與民眾黨的關係，柯文哲表示，館長一直很支持民眾黨，「出錢又出力」，對黨務也相當幫忙，大家都很感謝他。但館長個人做的事情，民眾黨不需要替他負責。他指出一個政黨有很多支持者，「不是說因為他支持我們，他做的每一件事情，我們都需要替他背書。」柯文哲坦言目前幾乎沒有參與中央黨務，主要在協助地方選舉「現在最重要的工作，是到各地了解候選人需求，協助處理選舉上的困難」、「中央黨部的黨務，我是沒有參與的。」並強調目前主要精力仍放在地方輔選與協助候選人身上。