中國雲南39歲網紅「哈尼小微」近日因感染恙蟲病病逝，引發外界關注。家屬透露，她日前遭蟲咬後未特別留意，錯過黃金治療時機，病情迅速惡化後不幸身亡。事實上，恙蟲病在台灣也相當常見，且每年6、7月進入流行高峰。疾管署統計，截至5月24日已累計56例本土病例、1例死亡，以台東、花蓮及金門最多。疾管署表示，恙蟎常藏身草叢，若出現高燒、頭痛、焦痂或紅疹等症狀應盡速就醫，若未接受適當治療，死亡率最高可達60%。
39歲網紅遭蟲咬喪命！恙蟲病奪命引警訊
據陸媒報導，出身雲南哈尼族的哈尼小微，從小在當地成長，也曾赴東南亞金三角地區工作。平時除了介紹民族文化，也經常分享異鄉打拚的生活點滴。由於她一向活躍於社群平台，近日卻長時間未開直播、沒有更新動態，好友察覺異狀後向家屬詢問，才得知她日前外出時遭蟲叮咬。
家屬表示，她當時以為只是一般昆蟲叮咬，因此沒有特別處理，也未立即就醫。不料身體狀況隨後急速惡化，住院檢查後才確診恙蟲病。由於已錯過黃金治療期，病情迅速惡化，最終於27日凌晨不治，當天下午完成火化與安葬。
台灣也有恙蟲病！6、7月進入高峰期 今年已累計56例
事實上，恙蟲病並非中國獨有疾病。根據衛福部疾管署資料，恙蟲病又稱叢林型斑疹傷寒，是亞洲臨太平洋地區常見的地方性傳染病，包括台灣、中國、日本、韓國及菲律賓等地都曾出現病例。
疾管署指出，帶有病原體的恙蟎幼蟲多棲息於草叢、田埂等環境，當人類或動物經過時，便可能攀附叮咬並傳播疾病。台灣全年皆有病例發生，但每年4、5月開始增加，6、7月達到流行高峰，9、10月則會出現第二波疫情，其中花東與離島地區病例相對較多。
疾管署副署長曾淑慧表示，今年截至5月24日，全台已累計56例本土恙蟲病確診個案，其中包含1例死亡。病例數高於2023年及2025年同期，與2022年及2024年同期相當。感染縣市以台東縣16例最多，其次為花蓮縣10例及金門縣7例，其餘11個縣市介於1至4例之間。
恙蟲感染8大症狀一次看！死亡率最高達60%
疾管署說明，恙蟲病潛伏期約9至12天，部分個案可長達21天。感染後常見症狀包括持續性高燒、劇烈頭痛、背痛、惡寒、盜汗、淋巴結腫大等，約在發燒一周後，皮膚可能出現紅色斑狀丘疹。
其中最具代表性的症狀，就是遭叮咬部位會形成無痛性的黑色焦痂，這也是醫師判斷的重要依據。此外，部分患者還可能出現肺炎、肝功能異常等併發症。
疾管署提醒，若沒有接受適當治療，恙蟲病死亡率最高可達60%；但若能及早診斷並接受藥物治療，死亡率可降至5%以下。由於台灣醫療資源充足，加上醫師對恙蟲病警覺性普遍較高，多數患者只要及時就醫，預後通常良好。
怎麼預防恙蟲感染？疾管署曝4大招
至於如何降低感染風險，疾管署表示，關鍵在於避免遭恙蟎附著叮咬。民眾若前往郊區、農地、山區、露營區或草叢活動，應穿著長袖衣褲、手套、長筒襪及長靴等保護性衣物，並將褲管紮入襪內，減少皮膚裸露面積。
另外，也可於衣物及裸露皮膚使用經主管機關核可、含DEET、Picaridin或IR3535成分的防蚊藥劑，並依照產品說明正確使用。結束戶外活動後，應儘速沐浴並更換全身衣物，以減少恙蟎附著機會。
疾管署也提醒，老鼠是恙蟎重要宿主之一，維持居家環境整潔、避免鼠類孳生，同樣有助於降低感染風險。若近期曾進出草叢、農地或山區，之後出現高燒、頭痛、紅疹或焦痂等症狀，就醫時務必主動告知相關活動史，以利醫師及早診斷與治療。
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據陸媒報導，出身雲南哈尼族的哈尼小微，從小在當地成長，也曾赴東南亞金三角地區工作。平時除了介紹民族文化，也經常分享異鄉打拚的生活點滴。由於她一向活躍於社群平台，近日卻長時間未開直播、沒有更新動態，好友察覺異狀後向家屬詢問，才得知她日前外出時遭蟲叮咬。
家屬表示，她當時以為只是一般昆蟲叮咬，因此沒有特別處理，也未立即就醫。不料身體狀況隨後急速惡化，住院檢查後才確診恙蟲病。由於已錯過黃金治療期，病情迅速惡化，最終於27日凌晨不治，當天下午完成火化與安葬。
事實上，恙蟲病並非中國獨有疾病。根據衛福部疾管署資料，恙蟲病又稱叢林型斑疹傷寒，是亞洲臨太平洋地區常見的地方性傳染病，包括台灣、中國、日本、韓國及菲律賓等地都曾出現病例。
疾管署指出，帶有病原體的恙蟎幼蟲多棲息於草叢、田埂等環境，當人類或動物經過時，便可能攀附叮咬並傳播疾病。台灣全年皆有病例發生，但每年4、5月開始增加，6、7月達到流行高峰，9、10月則會出現第二波疫情，其中花東與離島地區病例相對較多。
疾管署副署長曾淑慧表示，今年截至5月24日，全台已累計56例本土恙蟲病確診個案，其中包含1例死亡。病例數高於2023年及2025年同期，與2022年及2024年同期相當。感染縣市以台東縣16例最多，其次為花蓮縣10例及金門縣7例，其餘11個縣市介於1至4例之間。
疾管署說明，恙蟲病潛伏期約9至12天，部分個案可長達21天。感染後常見症狀包括持續性高燒、劇烈頭痛、背痛、惡寒、盜汗、淋巴結腫大等，約在發燒一周後，皮膚可能出現紅色斑狀丘疹。
其中最具代表性的症狀，就是遭叮咬部位會形成無痛性的黑色焦痂，這也是醫師判斷的重要依據。此外，部分患者還可能出現肺炎、肝功能異常等併發症。
疾管署提醒，若沒有接受適當治療，恙蟲病死亡率最高可達60%；但若能及早診斷並接受藥物治療，死亡率可降至5%以下。由於台灣醫療資源充足，加上醫師對恙蟲病警覺性普遍較高，多數患者只要及時就醫，預後通常良好。
至於如何降低感染風險，疾管署表示，關鍵在於避免遭恙蟎附著叮咬。民眾若前往郊區、農地、山區、露營區或草叢活動，應穿著長袖衣褲、手套、長筒襪及長靴等保護性衣物，並將褲管紮入襪內，減少皮膚裸露面積。
另外，也可於衣物及裸露皮膚使用經主管機關核可、含DEET、Picaridin或IR3535成分的防蚊藥劑，並依照產品說明正確使用。結束戶外活動後，應儘速沐浴並更換全身衣物，以減少恙蟎附著機會。
疾管署也提醒，老鼠是恙蟎重要宿主之一，維持居家環境整潔、避免鼠類孳生，同樣有助於降低感染風險。若近期曾進出草叢、農地或山區，之後出現高燒、頭痛、紅疹或焦痂等症狀，就醫時務必主動告知相關活動史，以利醫師及早診斷與治療。