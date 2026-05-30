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▲黃西田（左）再度受邀到節目《下面一位》，與胡瓜（右）光問路就頻頻卡關。（圖／下面一位提供）

胡瓜YouTube頻道《下面一位》，最新一集再度找來黃西田擔任來賓，回首演藝之路，黃西田罕見談起過去投資失敗、負債5000萬的黑暗時期，他坦言當時甚至曾被追債長達8年，只能靠天天跑秀場、唱歌慢慢還債。如今從低谷翻身，黃西田現在名下擁有5間房，胡瓜也向他喊話說：「你不能退休，我們都有使命，要繼續唱下去！」胡瓜與黃西田上回一起探訪老人茶室，影片創下超過200萬點閱，兩人再度合體到北投挑戰自助任務。節目中黃西田回憶，16歲參加歌唱比賽時，因年齡不符被取消資格，沒想到後來卻被唱片公司看中，推出〈田庄兄哥〉、〈流浪到台北〉等作品，18歲便開始拍電影，一路紅遍全台。然而黃西田的演藝路並非一路順遂，他罕見談起過去投資失敗、負債5000萬的黑暗時期。黃西田坦言當時被追債長達8年，只能靠天天跑秀場、唱歌慢慢還債，讓胡瓜聽完後感性表示：「你沒有失敗過，就不知道人生沒那麼順遂。」黃西田還清債務後，靠著演藝工作如今擁有5間房，包括高雄3棟、台北2棟房子，一間當公司用來放東西，一間則是給女兒黃露瑤住。事實上，黃西田過去曾揭露自己負債原因，在民國70年代，他在演藝事業登巔峰之際，聽信朋友邀約投資錄影帶與電影製作，不料慘賠收場，還向地下錢莊借錢，這才累積巨債。黃西田感嘆當時有長達7、8年的表演收入全都用來抵債，生活陷入極大困境，他也感謝貴人楊登魁，幫忙將剩下的幾百萬一次還清。聊到黃西田從木工學徒到歌手的過程，他透露當年因為家境困苦，爸爸又愛喝酒，把家中田地幾乎賣光，讓他只能離鄉背井討生活。原本學木工的他，因為工作時常跟著收音機唱歌，被師傅偷偷報名歌唱比賽，意外踏進演藝圈，一路闖蕩至今。再度受邀到節目《下面一位》，胡瓜與黃西田光問路就頻頻卡關，首次挑戰「自助點餐」研究半天，還得靠店員求助，不過兩人也完成掃碼點餐初體驗。此外，他們這次前往地熱谷體驗溫泉熱石區，沒想到才剛坐下，胡瓜立刻被燙到跳起來，大喊：「很燙耶！」黃西田則笑說「我們在烤雞屁股啊！」兩人互動非常逗趣。