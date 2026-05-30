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總統賴清德今（30）日受邀出席《今周刊》所舉辦青年論壇，並聽取學生對於政策提出建言，其中包含中國社群平台小紅書、TikTok對學生的影響。對此賴清德回應，這是非常嚴肅的問題，自己非常有同感也佩服，為什麼很佩服，因為過去政府思考都是在技術面，是沒有想到學生提案的要以論證導向方式以古證今，自己身為總統認為問題非常嚴重，如果沒有一個妥善的方式，「假以時日，台灣可能就沒有守護民主的意志，會把中國當作一個好人」，若認為中國是好人、對台灣不會有危險，會失去保護國家的意念。對於學生提案小紅書、TikTok對台影響深，賴清德說，這是一個非常嚴肅的問題，自己也很有同感，這如果沒有解決，可能會影響到台灣的安全，學生提案所以要用歷史的思辨，用過去的歷史讓學生有論辯訓練，知道什麼是對、什麼是不對，築起國家認知的盾牌；第二是可以深化民主韌性；第三也可以培養獨立思考。賴清德佩服學生提案，認為過去思考面對小紅書跟TikTok都只是在技術面，要怎麼減少或阻止到境內影響孩子，是沒有想到學生所提到上課時用論證導向方式以古證今，讓孩子理解到真正的台灣，不受TikTok跟小紅書一年365天日以繼夜灌輸錯誤理念。賴清德坦言，自己身為總統一直認為這問題非常嚴重，如果沒有一個妥善的方式，假以時日，台灣可能就沒有守護民主的意志，會把中國當作一個好人，「中國要併吞我們、侵略我們，我們會認為他是一個好人、對台灣不會有危險，會失去保護國家的意念」。