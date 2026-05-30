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健檢報告公布時間稍晚一度引發疑慮

美國總統川普（Donald Trump）下個月就要滿80歲，本月26日他前往華特里德國家軍事醫療中心（Walter Reed National Military Medical Center）接受健康檢查，白宮在美國時間29日晚上公布川普的最新健檢報告，白宮醫師巴巴貝拉（Sean Barbabella）在健檢備忘錄中指出川普健康極佳，完全能夠履行三軍統帥和國家元首的所有職責。綜合外媒報導，巴巴貝拉在備忘錄中表示，「川普總統身體維持極佳的健康狀態，心臟、肺部、神經系統和整體機能都非常強健」。巴巴貝拉也補充說川普的認知能力非常出色，完全能夠履行三軍統帥和國家元首的所有職責。巴巴貝拉並提到，在一項利用AI強化分析的心電圖報告顯示，川普的心臟年齡比他的實際年齡年輕了約14歲，心臟功能正常，且四肢的血液循環保持良好。由於外界高度關注川普的健康狀況，因此這份距離川普做完健檢3天後才公布的報告，一度引發疑慮，且白宮選擇週五晚間公布，也被懷疑有希望減少外界討論的考量。除了強調川普健康極佳之外，報告也指出川普現在體重238磅，比他去年4月健檢時的224磅略增加，小腿有發現輕微腫脹，但已經比去年有所改善。備忘錄中還表示，川普有在服用阿斯匹靈，右手掌上的瘀青是頻繁握手與服用阿斯匹靈的常見良性副作用。