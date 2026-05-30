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前總統馬英九控告馬英九基金會前執行長蕭旭岑、王光慈涉嫌侵占、背信，蕭旭岑日前宣稱曾阻止馬英九發文肯定總統賴清德放棄台獨，兩人還吵了一架。對此，媒體人周玉蔻今（30）日在臉書發文表示，蕭旭岑此舉並非令人驚訝，而是讓人感慨，痛批他每當社會逼近核心爭議就換一張牌，把多年前毫無關聯的往事，搬出來替自己辯護，代表他的防衛戰已經理虧。周玉蔻分析，蕭旭岑一路打五張牌，第一張是「馬英九失智疑雲」，讓提拔他的長官被質疑判斷力；第二張是「公開衝突」，將內部財務問題升高為媒體與政治戰；第三張則是「對中交流貢獻」，外界追問未入帳捐款、中國台商系統滲透，蕭旭岑卻拿與中國往來的資歷當勳章。此外，面對手捧現金照片這第四張牌，外界追問錢從哪裡來、有沒有申報，這些問題不會因為反台獨而消失。如今第五張牌輪到賴清德，周玉蔻直言，這就像一個人不斷繞路，逃離問題核心。從失智牌、中交流牌，到推責王光慈與拉賴清德救援，周玉蔻感嘆，蕭旭岑不是在回答問題，而是在逃離問題。她強調，這是一整套政治人格與處事習慣的總清算，蕭旭岑以為自己在下一盤很大的棋，其實外界只看到他不斷換牌、尋找新掩護，所有人都被拉進這個故事，最該面對問題的人卻不願面對，把蕭旭岑逼到今天這個地步的不是民進黨或任何對手，是他自己一步步走成今天的樣子。