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韓國媒體今（30）日紛紛報導，洛杉磯道奇隊陣中的韓籍內野手金慧成，在歷經近期的打擊嚴重低迷後，今日正式接獲球團通知，將他下放至小聯盟3A。道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）在今日賽前也證實此這一消息，並直言金慧成近期的揮棒軌跡走樣，需要到3A重新找回原本的機制。根據《洛杉磯時報》記者哈里斯（Jack Harris）與《The Athletic》記者阿爾迪亞（Fabian Ardaya）今日的社群發文指出，道奇隊已正式將內野手金慧成下放至小聯盟。這項消息也讓長期觀察他的在地媒體感觸極深。《橙縣紀事報》資深隨隊記者普朗凱特（Bill Plunkett）親眼目睹了金慧成在休息室收拾行囊的苦澀畫面，隨後在個人社群平台上寫道：「金慧成的人格特質、誠實的態度以及無可挑剔的職業態度，是他身上最棒的優點。」 普朗凱特高度讚揚了金慧成不論對待隊友還是媒體，自始至終都維持著專業的風度。不過普朗凱特隨即話鋒一轉，直指大聯盟不講情面的現實：「不幸的是，這些優秀的人格特質，如今卻必須與他最近17場比賽中，低迷至僅有0.174的打擊率綁在一起。」 殘酷的數據表明，極端的打擊低谷最終成為了這名韓國好手留在大聯盟的絆腳石。事實上，金慧成過去幾週在大聯盟26人名單中的卡位戰打得驚心動魄。在5月26日赫南德茲（Enrique Hernández）傷癒回歸時，道奇隊甚至為了留下具有左打優勢與快腿功能的金慧成，選擇直接DFA艾斯皮納（Santiago Espinal），展現出球團對他還是抱有一定的重視。隨後道奇隊把新秀弗里蘭（Alex Freeland）叫上大聯盟，金慧成也因赫南德茲再度受傷而勉強留在名單中。但當艾斯皮納在FA市場重新被道奇簽回後，打擊持續低迷的金慧成最終失去了容身之處。對於這次的下放，道奇教頭羅伯斯在賽前受訪時，給予了金慧成非常明確的功課：「金慧成最近在打席時的揮棒軌跡出現了變化。與其在競爭強度高的大聯盟，讓他回3A把揮棒動作重新校正，會是更好的選擇。」韓媒也指出，在大聯盟這個冷酷的舞台上，光靠人品與努力確實不夠，但這次的小聯盟行絕非終點。金慧成擁有大聯盟頂級的腳程與靈活的內外野工具人防守範圍，只要能在3A將打擊機制重新修正，他隨時都有機會再度重返道奇體育場。