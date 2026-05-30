我是廣告 請繼續往下閱讀

▲一粒最近嘗試較淡的眼妝，原本的空氣瀏海也梳開，露出額頭。（圖／翻攝自一粒Threads）

▲一粒有雙如漫畫女主角的雙眸，揉合冷冽、厭世和甜美氣質，被PTT鄉民封為「顏值扛壩子」、「台鋼王牌」。（圖／翻攝自ɪʟɪ 一粒IG@ilixoxov）

27歲一粒加入台鋼雄鷹啦啦隊「Wing Stars」2年多，憑空靈外貌擄獲大批球迷的心，然而，近來不少網友質疑女神的精緻五官出現變化，疑似在臉上動刀，連一粒的姊姊都懷疑妹妹去整型，對此，一粒本人親自釋疑，澄清只是妝髮上的改變，否認去動臉。今（30）日，一粒在粉專發文表示，最近看到很多評論說自己長得不一樣，連姊姊Joy都跑來問她怎麼回事，針對此事，一粒大笑解釋：「我只能說妝髮可以改變很多！不是去動臉！」不過她說，自己不反對醫美，認為努力讓自身變漂亮是好事，但最近真的忙得沒有時間。一粒進一步說明，最近嘗試比之前還要淡的眼妝，加上將原本的瀏海打開，露出額頭，可能因此讓大家覺得她的長相不太一樣，「我本來就很喜歡嘗試不同風格，謝謝大家對於我這次嘗試的喜歡。」貼文發布後，網友紛紛表示：「一直覺得妳變更漂亮了！原來是改變妝髮～太神奇了」、「感覺真的有點不一樣」、「今年的妝更仙了」、「沒瀏海更好看」、「一粒的顏值大概是不用動刀了...已經100分了再做加分題也沒什麼意義」、「千萬不要去醫美！」一粒為Wing Stars本土成員，背號22號，有雙如漫畫女主角的雙眸，楚楚可憐卻很勾魂，揉合冷冽、厭世和甜美氣質，長相神似「圍棋女神」黑嘉嘉，被PTT鄉民封為「顏值扛壩子」、「新啦啦隊女神」等封號，她幫外野手葉保弟應援的舞蹈堪稱有魔性，征服挑剔的球迷。外型亮眼的一粒並非空有美貌，沒有舞蹈底子的她除了自學跳舞，課業方面，同時取得輔仁大學織品系、法文系雙主修學位，還有著多益960分的優秀外語實力，曾經負責接待我國邦交國史瓦帝尼的總理、親王，兩人參訪T1職籃台鋼雄鷹主場時，更是由她擔任翻譯，而私下的一粒也熱愛繪畫、塗鴉，說是才貌兼備的女神一點也不為過。