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效力芝加哥白襪隊的日籍強打村上宗隆（Munetaka Murakami），在台灣時間今（30）日主場迎戰老虎隊時傳出傷情。他在3局上衝過壘包後痛苦按住右大腿後側，退場後主場球迷響起掌聲為他加油打氣，相當不捨。據悉，白襪總教練貝納伯（Will Venable）賽後表示初步判斷是「腿後肌拉傷」，預計明天進行核磁共振（MRI）檢查，不過村上宗隆恐將進入傷兵名單並缺陣數週。白襪在今天比賽雖以4：3擊退底特律老虎，但卻意外傳出傷情。事發在3局下半，本季繳出20轟的村上宗隆（Munetaka Murakami）擊出二壘方向內野滾地球，為了幫助球隊延續攻勢並瓦解雙殺危機，展現拚勁全力朝一壘衝刺。然而就在腳踩過一壘壘包的瞬間，村上宗隆身體突然出現異狀，隨即用手緊抓著右大腿後側，並示意球團，面露難色。對此，白襪教頭凡納伯（Will Venable）、日籍翻譯以及防護團隊第一時間上場關切，經過短暫交談後，作為陣中長打主力的村上宗隆無奈退場，但能自行走回球員休息室。當村上宗隆落寞退場時，白襪主場的球迷給予熱烈掌聲，為他加油打氣。賽後，包含棒球網站《MLB Trade Rumors》與美聯社（AP）均發出報導，表示白襪隊在檢查結果出爐後，高機率會將村上宗隆放入傷兵名單。據多家媒體指出，教頭凡納伯賽後受訪時坦言，「初步判定是腿後肌拉傷（Hamstring strain），明天會安排核磁共振（MRI）進行更深入檢查，但恐怕需要花上數週的時間吧。」對於球隊失去打線核心，白襪隊主力打者巴爾加斯（Miguel Vargas）受訪時堅定地表示，「Mune（村上）的存在對球隊無比巨大，他所帶來的一切都舉足輕重，但我們仍會保持團隊一心、繼續奮戰。」目前白襪徹底擺脫「爛隊」標籤，在今年開季打出意想不到的戰績，雖陣中不只村上宗隆一位表現亮眼，不過「村神」單季20轟確實帶動白襪整體進攻士氣，他個人的全壘打紀錄可能被迫停滯一段時間。目前村上宗隆方面並沒有發布聲明，據《中日新聞》報導，若明天兩隊交手前能得知具體傷情，球隊將會安排採訪。