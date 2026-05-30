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運價連續5週走高！最新一期SCFI指數29日出爐，本週大漲353.58點至2571.73點，漲幅15.94%，其中四大航線中，以美西線上漲幅度最多。觀察四大航線本週表現，歐洲線每TEU（20呎櫃）為2745美元，較前期上漲570美元，漲幅29.93%；地中海航線每TEU（20呎櫃）為3750美元，較前期上漲543美元，漲幅16.93%；美西線每FEU（40呎櫃）為4149美元，較前期上漲995美元、漲幅31.55%，站上4000元關卡；美東線每FEU（40呎櫃）為5333美元，較前期上漲1020美元，漲幅23.65%，站上5000元關卡。其他航線表現則為，波斯灣線每箱運價4462美元，上漲156美元，漲幅3.62%；南美線（桑托斯）每箱運價4434美元，上漲488美元，漲幅12.37%；東南亞線（新加坡）每箱運價607美元，上漲22美元，漲幅3.76%。針對當前運價，業者指出，在美西、美東航線都已滿艙情況下，貨櫃船公司6月1日運價大漲約四成已確定，美西線每大箱將目前的3400美元漲到約4850美元；美東線自4600美元漲到約6300美元；歐洲線擬自每大箱3000美元漲到約4300到4500美元。不僅如此，業界龍頭地中海航運（MSC）6月1日要漲到4700美元，先前公告6月15日要加高到6000美元。此外，國內貨櫃龍頭商之一萬海（2615）總經理謝福隆表示，海運市場自5月以來大搶艙，全球貨主趕在美國政府對進口商品課徵的10%臨時關稅於7月24日到期前，全力搶艙出貨。市場人士指出，6月上旬市場仍維持偏緊態勢，後續仍需持續觀察中東局勢、油價與港口變化。海運業者則指出，中東戰爭後，客戶考量運價、船期、庫存水位等因素，已出現客戶提前拉貨效應，而美國新關稅7月上路，加上第三季原本就是歐美傳統出貨旺季，預估遠洋航線高艙位利用率可望延續至10月左右。