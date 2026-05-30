衛福部國健署指出，常見熱傷害包括熱痙攣、熱衰竭與中暑，其中中暑最嚴重，若處理不當可能導致器官衰竭甚至死亡，死亡率可能超過30%；國健署也提醒，應避開上午10點至下午2點高溫時段，兒童戶外活動要注意穿著、遮陽通風、補水與避免留置車內。

我是廣告 請繼續往下閱讀
趁著好天氣家長帶孩子到戶外活動，但高溫悶熱環境下，兒童其實是熱傷害高風險族群，禾馨醫療小兒科醫師巫漢盟提醒，小孩中暑初期症狀不一定明顯，加上年紀小的孩子不擅表達身體不適，常被誤以為只是玩累、想睡或食慾不佳，若家長未及時察覺，嚴重可能引發脫水、急性腎衰竭，甚至造成永久性傷害。

▲全台熱翻天，醫師提醒，家長應多注意兒童中暑問題。（圖／記者黃韻文攝）
▲全台熱翻天，醫師提醒，家長應多注意兒童中暑問題。（圖／記者黃韻文攝）
醫師相較成人，孩子更容易中暑，主因包括汗腺尚未發育成熟、對高溫適應能力較弱，且小孩體表面積相對較大，受熱範圍也較廣；再加上新陳代謝快、產熱速度高，排汗與散熱能力卻不如成人，因此更需要家長留意。

小孩中暑有哪些症狀？醫提醒這些警訊別輕忽

巫漢盟指出，孩子中暑的徵兆雖然不一定明顯，但仍有跡可循。若發現孩子看起來懶洋洋、明顯口渴、沒有胃口、全身發熱，或出現皮膚乾燥發紅、手腳無力、走不動、心跳與呼吸變快等狀況，都可能是中暑警訊。

若症狀持續惡化，還可能出現頭暈、噁心、視力模糊、意識混亂，甚至昏迷等情形。醫師提醒，中暑若未及時降溫與處理，可能導致脫水、急性腎衰竭、橫紋肌溶解症、休克等嚴重後果，延誤治療也會提高死亡風險。

孩子疑似中暑怎麼辦？先移到陰涼處降溫

若孩子疑似中暑，第一時間應立即停止活動，將孩子帶到陰涼、通風處休息，並盡快協助降溫。家長可鬆開衣物、以溫水擦拭身體，搭配搧風或風扇幫助散熱，若孩子意識不清，千萬不要強行灌水，以免嗆咳或發生危險，應待意識清醒後再分次補充水分；若休息與降溫後狀況仍未改善，或出現神智不清、昏迷等嚴重症狀，應立即送醫。

▲醫師提醒，天氣炎熱時，大人小孩都容易想大口喝冰水，但冰水可能刺激呼吸道、造成氣管收縮，引發咳嗽，建議以少量多次方式補水。（圖／Twitter：hirokoujiKanpo）
▲醫師提醒，天氣炎熱時，大人小孩都容易想大口喝冰水，但冰水可能刺激呼吸道、造成氣管收縮，引發咳嗽，建議以少量多次方式補水。（圖／Twitter：hirokoujiKanpo） 
預防兒童中暑5招：避開高溫、補水最重要

想降低孩子中暑風險，家長可掌握以下5項基本原則：

1.避免在上午10點至下午2點高溫時段外出。
2.必要外出時，應佩戴帽子、太陽眼鏡或使用防曬用品。
3.選擇透氣、淺色或具防紫外線功能的衣物。
4.適時、分次補充水分，避免等到口渴才喝水。
5.可攜帶隨身風扇，並多安排陰涼處休息。

巫漢盟醫師提醒，天氣炎熱時，大人小孩都容易想大口喝冰水，但冰水可能刺激呼吸道、造成氣管收縮，引發咳嗽，建議以少量多次方式補水，水溫也不宜過冰。家長帶孩子出門時，除了防曬，更要隨時觀察精神、膚色、流汗與活動力，才能及早發現熱傷害警訊。

相關新聞

夏天出門熱暈！「黑色衣服」不是唯一吸熱材質　兒醫揭防中暑關鍵

全台燒滾滾！熱傷害暴增　中暑別急沖冰水、冰敷3部位快速降溫

高溫警戒範圍擴大！台南衝破39度、台北飆38度　19縣市嚴防中暑

冷氣室外機「中暑」超耗電！日自衛隊親教毛巾降溫法　電費砍一半

周淑萍編輯記者

現為《NOWnews今日新聞》資深記者，主跑科技、醫療。

記者經歷從《蘋果日報》為起點，同時伴隨著iPhone發展史，從蘋果 iPhone 3 開始持續到現在，每一代、每一年推出的iPhone 都沒錯過。信仰加值的每一年，除...