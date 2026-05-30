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迎來跨越80載的山城情誼！台中市東勢國中今（30）日舉行80週年校慶大會暨園遊會，副市長黃國榮代表市長親臨致賀。今年校慶不僅熱鬧，更充滿科技感，中市府客委會特別呼應「八十傳承、共創騎跡」主題，於現場大力推廣「來上客」客語線上學習資源，讓數位科技與母語傳承在校園激盪出新火花。市府客委會主委江俊龍率領團隊進駐活動現場，將科技與文化完美結合，積極推廣客家委員會近期辦理的「來上客」全國線上競賽。期盼藉由校慶的歡樂氛圍，鼓勵年輕學子踴躍參與，厚植客語文化根基。江俊龍表示，東勢是客家重點發展區之一，母語的保存尤為關鍵。這次透過東勢國中校慶園遊會的人潮匯聚效應，希望能讓更多家長認識到「數位客語學習」的便利與重要性。在歡慶校慶的同時，透過趣味化的線上競賽帶動學習熱潮，不僅能提升年輕一代對母語的認同感，更能讓這份跨越80載的山城情誼，藉由文字與聲音的傳承，持續在數位時代閃耀。客委會表示，為落實客語教學並推動語言的永續傳承，特別選在東勢國中校慶日，響應客家委員會建置之「來上客」推廣計畫。該入口網站是依據「國家語言發展法」建置，整合了國小至高中階段、共計5大腔調的客語數位教材，不僅協助教師分級選用，更支援平板、手機等多樣化行動載具，讓學生能跨越時空限制進行自主學習，落實「生活即學習」的教育理念。客委會指出，為增加學習趣味性，中央客家委員會自即日起至115年6月1日止，於該網站舉辦兩場「全國線上競賽活動、單人排名競賽」。為鼓勵台中市轄內學校師生踴躍參與，活動準備了包括平板電腦、拍立得相機、智慧手錶及電子紙閱讀器等，共計141項精美獎品。