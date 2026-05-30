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2026麥當勞「小麥麥體驗營」！全新禮物、關卡一次看

▲麥當勞全新家家酒玩具！小麥麥體驗營「迷你麥當勞組」開搶。（圖／麥當勞提供）

全新「迷你麥當勞組」全套禮物8款！把麥當勞家家酒變成更小、更可愛的微型麥當勞世界，禮物包裝外盒設計還可組合拼出麥麥盒圖案，別具巧思。

▲小麥麥體驗營全新關卡，小小經理、小小款待大使挑戰一覽。（圖／麥當勞提供）

全新「小麥麥體驗營」關卡！

▲2026小麥麥體驗營全新迷你版家家酒。（圖／麥當勞提供）

2026麥當勞「小麥麥體驗營」報名方式一覽！APP線上開搶

2026麥當勞「小麥麥體驗營」報名方式

▲2026麥當勞「小麥麥體驗營」專屬玩具。（圖／麥當勞提供）

摩斯漢堡：「雞塊兄弟」吊飾組爆紅開搶！

價449元兌換、或於店內完成任一消費，即可用加購價499元入手 。全台門市皆有販售，不過數量有限，很多餐廳都秒殺完售，有心收藏的消費者可能要多跑幾間碰碰運氣。







從日本紅到台灣的麥當勞「家家酒」又有新作品！全新「迷你麥當勞組」共有縮小版「麥麥盒、得來速、飲料機組、用餐區」，連薯條、貨車、紙袋都變成小小可愛的微型麥當勞世界，只要報名暑假參加最熱門的夏令營「小麥麥體驗營」，讓小孩化身小小經理或小小款待大使，開玩全新關卡、收集專屬禮物一次整理。麥當勞「小麥麥體驗營」自2015年推出至今，歷經多次改版優化，近年推出的「家家酒組」，更是從日本爆紅到台灣，不只風靡家長，讓眾多父母忙著幫小孩報名；連大人都搶著收集。根據統計，麥當勞十年來已累計誕生超過43萬名「小小麥胞」，暑假更是熱門夏令營選擇之一。2026麥當勞「小麥麥體驗營」推出全新「迷你麥當勞組」，再度送出全新專屬禮物，搭配新關卡與新的報名方式，讓大家更方便搶玩。全組包含：模擬製作飲料的、重現餐廳用餐環境的、復刻快樂童年回憶的、模擬點餐取餐情境的、重現外帶日常的、穿梭城市配送美味的、完整餐廳外觀的，以及由人氣點心化身收藏品的麥當勞表示，2026「小麥麥體驗營」關卡內容升級，體驗認真到位的職人精神。◾️：加入「食材守護員」與「漢堡組裝師」兩大關卡，讓小朋友模擬真實餐廳員工的工作日常，認識餐點準備的用心。而「食材守護員」則化身金牌偵探，逐一檢驗廚房中的牛肉餅、麥克雞塊、生菜等食材狀態與溫度，模擬產品品質檢核流程；「漢堡組裝師」還可以親手挑戰組裝擬真大麥克漢堡。◾️：關卡更新為「食材翻翻樂」，藉由圖卡互動遊戲認識食材分類，秒變身聰明食材達人，邊玩邊學充滿樂趣。只要報名麥當勞「小麥麥體驗營」，將獲得專屬名牌強化角色識別，完成體驗更可獲得Happy Meal麥麥盒四件組、小麥麥證書，以及「迷你麥當勞組」超萌禮物。3歲以上兒童（體驗制服適合身高120cm以內的兒童）請至麥當勞APP內「麥麥童樂會親子活動網」查詢。◾️7月場次：6月1日（週一）10:00起至6月14日（或額滿為止）。◾️8月場次：7月6日（週一）10:00起至7月19日（或額滿為止）。◾️報名費用：988元（含活動體驗、Happy Meal麥麥盒四件組、小麥麥證書、小麥麥專屬名牌、全新「迷你麥當勞組」全套共八款）摩斯漢堡把可愛的「MOS Friends雞塊兄弟」變成小吊飾，一次推出5隻、單獨附有附金屬掛勾吊飾環，每隻造型不同、高舉旗子或拿著湯匙，可作為鑰匙圈或背包吊飾，低調爆紅。摩斯漢堡「MOS Friends雞塊兄弟」玩偶吊飾組，會員以摩斯金點3點加