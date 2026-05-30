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總統賴清德今（30）日受邀出席《今周刊》所舉辦青年論壇，有學生提問該如何解決流浪動物問題，賴清德分享自己時任市長為解決流浪狗的問題成立一個團隊，就是有計畫地到各地捕捉流浪狗，接著結紮、植入晶片並打預防針，同時訓練讓民眾領養，如果沒有人領養會幫牠找工作，像是警局派出所、魚塭、果園或校園，如果真的都沒有辦法就跟里長講好放到社區，要求里長把流浪狗當作里民，從上任前每年安樂死1萬2000多隻，到後來就達到零安樂死。對於學生提問流浪動物問題，賴清德分享過去擔任市長作法，當時在成大有個外籍教授騎車被流浪狗追後來跌倒不幸顱內出血的意外，當時自己成立一個團隊，有計畫地在台南各地捕捉流浪狗，捕捉回來後給牠體檢、打預防針，然後植入晶片並結紮，然後同時給牠訓練，讓人家來領養，如果沒有人領養，會幫牠找工作。賴清德說，當時幫流浪狗找工作好比警局派出所、去魚塭、幫忙看果園等，也有到學校，另外也訓練流浪狗當作防疫犬防止山區有狂犬病鼬獾跑下來，那如果真的都沒有辦法，就放到社區去，要求里長把流浪狗當作里民，鼓勵里長幫牠們取名字，動保處人員就是要掌握、隨時去看。賴清德說，經過這些措施之後，台南市從每年安樂死1萬2000多隻，到後來就達到零安樂死。可惜後來全國各縣市在執行這項計畫的時候，並沒有像台南當時自己當市長的時那麼嚴謹，又衍生出新的問題，自己是希望這個政策可以好好落實。