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這幾日大學申請入學放榜，不過卻傳出東吳大學有2系在放榜後發現成績算錯，重新核算後更正錄取名單，導致部分學生正取變成備取。對此，校方今（30）日致歉，並承諾檢討招生作業機制。東吳大學招生委員會29日發布公告更正115學年度申請入學名單，同時也有不少家長在社群平台上表示，有許多正取的考生變成備取，嚴重影響權益，也因此，引發網路熱議。在29日的公告中，更正政治學系與經濟學系的正、備取錄取名單。因有考生申請成績複查，經試務部門查核後發現，「政治學系」與「經濟學系」有部分面試委員的分項成績在登錄時「誤以權重給分」，導致考生的總成績出現錯誤。東吳大學招生委員會說明，目前已將錯誤成績還原為百分制分數並重新核算，並依據更正後的名次重新公告政治學系與經濟學系的錄取名單。校方表示，更正後的錄取考生成績單，將由招生委員會另以限時函件寄發給各相關考生。對此，東吳大學政治學系回應表示，政治學是一門探討正義與公共責任的學科，因此選擇以不推諉、透明負責的態度積極面對行政疏漏，並確保每位考生獲得公平對待。這段波折絕不抹殺考生們的優秀與熱情，學系依舊熱切歡迎有志於公共事務的學子加入；若家長與同學對本次成績重核有任何疑問，歡迎隨時與東吳政治學系辦公室聯絡，將提供最詳盡的協助。東吳校方今日回應《中央社》詢問時表示，本次事件是因面試委員評分時，誤將各項評分面向的權重分數作為給分依據，未依規定採百分制評分，導致後續總成績計算出現誤差。校方經全面清查後，目前確認受影響考生包括政治學系24人、經濟學系74人。重新核算成績後，部分考生的總成績與排名順序也因此有所變動。校方強調，發現錯誤後，招生作業必須回歸正確成績，並以正確分數作為錄取依據，才能保障所有考生的公平競爭權益，這也是處理本案最重要的原則。針對本次事件造成考生及家長困擾，東吳大學深表歉意，並表示已啟動招生作業檢討與改善機制，未來將強化面試評分教育訓練，建立成績雙重檢核與驗證機制，避免類似情形再度發生。